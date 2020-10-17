Райкович пришел в «Локомотив» два месяца назад. Сыграл минуту, а теперь вылетел с ангиной
«Локомотив» подписал Слободана Райковича еще в августе. Тогда мы рассказывали, почему это спорный трансфер. 31-летний Райкович пришел из Серии B, где скандалил и много ошибался. Хотя раньше считался перспективным и даже принадлежал «Челси».
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В «Локомотиве» Райкович был личной кандидатурой Марко Николича, но при нем в РПЛ пока сыграл только минуту. Было это еще в матче с «Зенитом» (0:0), где Николич выпустил Райковича в конце матча. До и после – восемь матчей в статусе игрока запаса.
Зато Райкович попадал в старт на игру против юношеской сборной России.
Когда Николич приходил на интервью к Нобелю Арустамяну, то говорил о Райковиче. Николич рассказал, что игроку нужно было время на адаптацию. По опыту он сравнил его с Чорлукой и сказал важную фразу: «Будет играть, если не сможет Чорлука».
Матч с «Уфой» – идеальный момент для полноценного дебюта в старте. Чорлука получил травму еще в матче с «Химками». К этой игре он не восстановился, но Райкович вообще не попал в заявку. Теперь у него ангина, которую Райкович лечит антибиотиками.
Зато в старте наконец-то вышел Виталий Лысцов. Это воспитанник «Локомотива», который уехал в Португалию в 2014 году. Он долго принадлежал «Бенфике», вернулся в Россию через «Крылья Советов», а летом 2020-го опять попал в «Локомотив».
Факт для понимания истории: в матче «Локомотива» и «Химок» Николич вообще отказывался выпускать защитников.
Теперь хотя бы посмотрел на Лысцова.