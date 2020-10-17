Райкович пришел в «Локомотив» два месяца назад. Сыграл минуту, а теперь вылетел с ангиной

«Локомотив» подписал Слободана Райковича еще в августе. Тогда мы рассказывали, почему это спорный трансфер. 31-летний Райкович пришел из Серии B, где скандалил и много ошибался. Хотя раньше считался перспективным и даже принадлежал «Челси».

Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается

В «Локомотиве» Райкович был личной кандидатурой Марко Николича, но при нем в РПЛ пока сыграл только минуту. Было это еще в матче с «Зенитом» (0:0), где Николич выпустил Райковича в конце матча. До и после – восемь матчей в статусе игрока запаса.

Зато Райкович попадал в старт на игру против юношеской сборной России.