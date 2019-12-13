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Сайт
slbenfica.pt
Страна
Португалия
Стадион
Эштадиу да Луж
Тренер
Бруну Лажи
Б. Лажи
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«Бенфика» считает символом орла, но использует орлана. Это разные птицы!
#Бенфика
13 декабря 2019, 14:10
В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии
#Лига Европы
28 февраля, 00:51
В группе «Зенита» теперь страшный расклад. Можно выйти в плей-офф или вообще вылететь из еврокубков
#Лига чемпионов
28 ноября 2019, 01:30
Феликс благодарит за Golden Boy-2019 бывшего тренера. Тот за полгода сделал из него мировую звезду
#Жоау Феликс
27 ноября 2019, 19:05
Проиграть два финала еврокубков, пережить атаку фанатов и стать великим в Бразилии. Жезуш пришел к мечте в 65 лет
#Фламенго
25 ноября 2019, 16:52
«Зенит» забил «Бенфике» три издевательских гола. Это мы так хороши или они так накосячили?
#Зенит
02 октября 2019, 23:25
«Зенит» и «Бенфика» крепко связаны. Играли шесть раз, делали трансферы Витселя и Гарая
#Лига чемпионов
29 августа 2019, 21:00
2019 год – это когда 19-летнего пацана покупают за 126 миллионов
#Жоау Феликс
03 июля 2019, 22:50
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