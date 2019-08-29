«Зенит» и «Бенфика» крепко связаны. Играли шесть раз, делали трансферы Витселя и Гарая
В Лиге чемпионов «Зенит» попал в группу к «Бенфике», «Лиону» и «Лейпцигу». По силам и возможностям здесь все примерно равны. В последние годы «Зенит» пересекался с каждой из этих команд. От «Лейпцига» вылетели в плей-офф Лиги Европы сезона-2017/18 (2:3 по сумме двух матчей). С «Лионом» играли в 2015-м. «Зенит» тогда выиграл оба матча на групповом этапе.
Самая тесная связь у «Зенита» и «Бенфики». С 2012 года «Зенит» однажды попадал на «Бенфику» в группе Лиги чемпионов и два раза пересекался с ней в плей-офф. Тут больше везло «Бенфике». Команды одержали по три победы, но в следующий раунд плей-офф оба раза проходили португальцы. В группе ЛЧ-2014/15 «Зенит» финишировал выше «Бенфики», но попал только в Лигу Европы.
Есть связь и по трансферам. «Зенит» покупал у «Бенфики» Эсекьеля Гарая и Акселя Витселя. Обоих уже в клубе нет, но с каждым связана интересная история. «Бенфика» продала Гарая в «Зенит» за шесть миллионов евро. «Бавария» в этот момент предлагала 15 миллионов. «Реал» из-за этого подавал в суд: испанцам полагалось половина дохода от сделки. Получили три миллиона, хотели больше. Иск отклонили.
Аксель Витсель в 2014-м забивал в ворота «Бенфики» в одном из победных для «Зенита» матчей. Его трансфер за 40 миллионов евро все еще остается на первом месте по стоимости среди всех переходов в российскую лигу (вместе с Халком и Малкомом). В Китай Витселя отдали уже за 20 миллионов евро. Получается, что «Зенит» отбил только половину суммы. Другую компенсировали результатами.
«Бенфика» спросила у читателей в твиттере, что они думают о результатах жеребьевки. «Зенит» отреагировал загадочными точками.
«Зенит» и «Бенфика» – хорошо, но для Эммануэля Мамманы куда важнее игры с «Лионом». Именно из этого клуба он переходил в «Зенит» летом 2017-го за 16 миллионов евро. В это трансферное окно Маммана мог уйти в «Сассуоло», но клубы не договорились. Семак его почти не выпускает, поэтому встречаться с бывшим клубом наверняка придется на скамейке.
«Да, с «Бенфикой» мы достаточно часто встречались, с «Лионом» — пореже, а «Лейпциг»... Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепка команда. А группа — очень серьезная», – отреагировал на результат жеребьевки Сергей Семак. Артем Дзюба сразу сказал, что «Локомотив» посмотрит на красивые стадионы, а у «Зенита» есть шанс выйти из группы.