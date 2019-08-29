«Зенит» и «Бенфика» крепко связаны. Играли шесть раз, делали трансферы Витселя и Гарая

В Лиге чемпионов «Зенит» попал в группу к «Бенфике», «Лиону» и «Лейпцигу». По силам и возможностям здесь все примерно равны. В последние годы «Зенит» пересекался с каждой из этих команд. От «Лейпцига» вылетели в плей-офф Лиги Европы сезона-2017/18 (2:3 по сумме двух матчей). С «Лионом» играли в 2015-м. «Зенит» тогда выиграл оба матча на групповом этапе.

Самая тесная связь у «Зенита» и «Бенфики». С 2012 года «Зенит» однажды попадал на «Бенфику» в группе Лиги чемпионов и два раза пересекался с ней в плей-офф. Тут больше везло «Бенфике». Команды одержали по три победы, но в следующий раунд плей-офф оба раза проходили португальцы. В группе ЛЧ-2014/15 «Зенит» финишировал выше «Бенфики», но попал только в Лигу Европы.