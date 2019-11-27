Феликс благодарит за Golden Boy-2019 бывшего тренера. Тот за полгода сделал из него мировую звезду
Жоау Феликс выиграл награду Golden Boy. Ее ежегодно вручают лучшему футболисту Европы до 21 года. Приз учредила газета Tuttosport в 2003 году – за победителя голосуют спортивные журналисты со всей Европы. В этом году Феликс набрал 332 балла, у ставшего вторым Санчо получилось всего 175. Победа заслуженная, но в словах самого Феликса есть один ключевой момент.
«Это второй раз, когда игрок из «Атлетико» выиграл эту награду, и я счастлив. Спасибо также «Бенфике» и ее тренеру Бруну Лажи за все сделанное для меня и моей семьи», – сказал Феликс. Летом Феликс перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 миллионов евро. За год до этого трансфера он был обычным парнем из второй команды, которого никто не знал. За полгода до этого его не знал сам Лажи.
Идеальный союз игрока и тренера
Феликса подняли в основу «Бенфики» перед началом сезона-2018/19. Тогда же во вторую команду поставили тренером Бруну Лажи. Пересечься с Феликсом у них все время не получалось. Когда Лажи работал тренером молодежки «Бенфики», Феликс еще был в «Порту». Когда Феликс добивал юность в «Бенфике», Лажи работал ассистентом тренера в английских клубах. В основе «Бенфики» Феликс дебютировал, когда тренером был Руй Витория.
У «Бенфики» не получилась осенняя часть сезона, поэтому 3 января 2019-го (за полгода до продажи Феликса в «Атлетико») Лажи возглавил первую команду. Тогда они впервые и познакомились, что потом привело к трофеям «Бенфики» и личному прогрессу футболиста. Сам Лажи тоже прогрессировал и заработал авторитет – работа в первой команде «Бенфики» была его первым самостоятельным опытом.
Позже Лажи рассказывал, что из-за Феликса даже поменял тактику «Бенфики»: «Я адаптировал игровую модель с 4-3-3 до 4-4-2, чтобы он мог играть. Это быстро стало незаменимым. Но когда я начал работать с ним, то заметил одну особенность: ему было безразлично, что подумают другие. 60 тысяч человек на трибунах наблюдали, как он играет, и он был почти невосприимчив к этому».
Перед уходом в «Атлетико» Феликс набил в чемпионате Португалии 15 голов и 7 ассистов. Почти все из них получились именно с приходом Лажи. Похожая ситуация и в еврокубках, где Феликса узнали всего по одной классной игре в новой «Бенфике». Обновленная схема и доверие идеально сказались на результативности парня. Перед приходом Лажи он все чаще оставался на скамейке и почти не забивал. Потом взбодрился.
В португальской лиге:
- До 3 января 2019-го: 7 матчей (2 в основе), 2 гола, 1 передача.
- После 3 января 2019-го: 19 матчей (все в основе), 13 голов, 6 передач.
В еврокубках:
- До 3 января 2019-го: 3 матча в Лиге чемпионов (1 в основе), 0 голов, 0 передач.
- После 3 января 2019-го: 6 матчей в Лиге Европы (5 в основе), 3 гола, 1 передача.
Лажи уже много раз вспоминал о Феликсе после его ухода из «Бенфики»: «Я совсем не удивляюсь его успехам. Феликс – игрок высокого качества. Рад быть частью его карьеры. Желаю ему всего наилучшего в жизни, потому что он этого заслуживает». Из-за такого вежливого и грамотного подхода к талантам у Лажи в «Бенфике» сейчас прогрессируют и другие молодые игроки.
За несколько часов до объявления победителя Golden Boy-2019 собственную награду получил и сам Лажи. Его назвали личностью 2019 года – как человека, взявшего с «Бенфикой» чемпионат и Суперкубок Португалии. В этой истории плохо только одно: с Феликсом тренер поработал только в эти полгода. Поэтому он так сильно и хотел оставить его в Португалии еще хотя бы на сезон.
Зато работа с Феликсом оказалась хорошим опытом. Теперь Лажи показывает на его примере, что молодым игрокам нужны правильные условия и время на адаптацию. Так Лажи защищает от критики 20-летнего Жоту, который никак не забьет за первую команду: «Это всегда вопрос возможности. Сколько минут получал Феликс? А затем он выдал такой второй круг».