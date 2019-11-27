Феликс благодарит за Golden Boy-2019 бывшего тренера. Тот за полгода сделал из него мировую звезду

Идеальный союз игрока и тренера

Феликса подняли в основу «Бенфики» перед началом сезона-2018/19. Тогда же во вторую команду поставили тренером Бруну Лажи. Пересечься с Феликсом у них все время не получалось. Когда Лажи работал тренером молодежки «Бенфики», Феликс еще был в «Порту». Когда Феликс добивал юность в «Бенфике», Лажи работал ассистентом тренера в английских клубах. В основе «Бенфики» Феликс дебютировал, когда тренером был Руй Витория.

У «Бенфики» не получилась осенняя часть сезона, поэтому 3 января 2019-го (за полгода до продажи Феликса в «Атлетико») Лажи возглавил первую команду. Тогда они впервые и познакомились, что потом привело к трофеям «Бенфики» и личному прогрессу футболиста. Сам Лажи тоже прогрессировал и заработал авторитет – работа в первой команде «Бенфики» была его первым самостоятельным опытом.

Позже Лажи рассказывал, что из-за Феликса даже поменял тактику «Бенфики»: «Я адаптировал игровую модель с 4-3-3 до 4-4-2, чтобы он мог играть. Это быстро стало незаменимым. Но когда я начал работать с ним, то заметил одну особенность: ему было безразлично, что подумают другие. 60 тысяч человек на трибунах наблюдали, как он играет, и он был почти невосприимчив к этому».