Почему форвард «Ливерпуля» Фирмино празднует голы высоченным прыжком каратиста. В детстве он крутил сальто, но сейчас боится риска

Чаще всего Фирмино празднует так не свои голы – в том и смысл.

На вопрос, почему он так делает, Фирмино отвечал: «Когда мои забивают гол, я всегда пользуюсь возможностью, чтобы отпраздновать это именно так – все решают эмоции».

И еще было такое объяснение. «В детстве я часто праздновал гол, делая сальто назад. Я бы хотел делать это и снова, но, может, лучше и не пытаться», – намекал на опасность такого празднования Фирмино.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинале Лиги чемпионов на «Вильярреал».