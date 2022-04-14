Почему форвард «Ливерпуля» Фирмино празднует голы высоченным прыжком каратиста. В детстве он крутил сальто, но сейчас боится риска
«Ливерпуль» после гостевой победы 3:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов над «Бенфикой» приберег лидеров в запасе на домашний матч. Роберто Фирмино вышел в основном составе и забил дважды.
Но ранее привлек внимание празднованием гола. Не своего. На 21-й минуте счет открыл Ибраима Конате, а Фирмино праздновал вместе с ним, показав прием кунг-фу.
В соцсетях тут же вспомнили, что даже четыре года назад Фирмино так праздновал гол в плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль» забил пять голов «Роме», два из них на счету Салаха. На фоне не празднующего гол в ворота бывшей команды Фирмино сделал этот прыжок.
Фирмино в этой игре тоже сделал дубль, но праздновал не так. Ранее в той же ЛЧ он забил в Порту и показал, как это выглядит. Кстати, прыгнул и Мане. Вот так это было, а на видео смотрелось еще эффектнее.
Правда, был момент, когда Фирмино чуть не сбил этим празднованием забившего гол Жоржиньо Вейналдума.
А Вирджил ван Дейк в одном из матчей спародировал самого Фирмино – получилось забавно:
Сейчас когда Фирмино забил первый гол – праздновал обычно. Но второй гол тоже отметил прыжком.
Чаще всего Фирмино празднует так не свои голы – в том и смысл.
На вопрос, почему он так делает, Фирмино отвечал: «Когда мои забивают гол, я всегда пользуюсь возможностью, чтобы отпраздновать это именно так – все решают эмоции».
И еще было такое объяснение. «В детстве я часто праздновал гол, делая сальто назад. Я бы хотел делать это и снова, но, может, лучше и не пытаться», – намекал на опасность такого празднования Фирмино.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в полуфинале Лиги чемпионов на «Вильярреал».