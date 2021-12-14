Жесткое ограбление игрока «Бенфики»: неизвестные напали на него возле дома, били, душили ремнем, надели на голову мешок и испугали семью
Николас Отаменди уже почти полтора года играет в «Бенфике». И сейчас с ним произошел, возможно, самый неприятный эпизод за всю его карьеру в Португалии (еще он играл в «Порту» с 2010-го по 2014-й). Пять грабителей напали на его дом Лиссабоне. Обычно грабители выбирают моменты, когда футболисты и их семьи находятся вне дома, и совершают налеты. Такие случаи распространены в Англии:
Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
Но особенность ситуации Отаменди в том, что он и его семья находились в доме в момент ограбления. Хронология и факты вокруг событий:
• Неизвестные ждали Отаменди возле его дома, когда он возвращался после выездной победы над «Фамаликаном».
• Отаменди подошел к двери, и они напали на него, пару раз ударили и душили ремнем, требуя впустить в дом. Когда Отаменди согласился, они надели ему на голову мешок и завели в помещение.
• Грабители были в балаклавах и перчатках. Пока двое заводили Отаменди с мешком на голове в комнату, где была его жена и сын, двое других ходили по дому и забирали все ценное, что им попадалось. Между собой они общались по рации.
• Ограбление длилось всего 10 минут, после чего неизвестные еще раз ударили Отаменди и скрылись.
• По некоторым подсчетам, грабители украли на 300 тысяч евро. Они ушли с дорогими часами, некоторой денежной суммой и ювелирными украшениями.
Сейчас Отаменди и его семья в порядке, хотя жена и сын в легком шоке после произошедшего. Официальное заявление «Бенфики»:
«Бенфика» подтверждает, что наш игрок Нико Отаменди стал жертвой ограбления в своем доме сегодня (пост от 13 декабря) рано утром. Он и его семья чувствуют себя хорошо, несмотря на огромное потрясение от ситуации.
«Бенфика» призывает журналистов проявлять уважение к личной жизни игрока и его семьи и дождаться результатов официального расследования полиции».
За расследование по делу Отаменди взялась полиция Сетубала. Пока что к дому Отаменди приставлена частная охрана (инициатива полиции). Плюс телохранители везде будут следовать за ним и его семьей.