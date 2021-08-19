Жизнь «Сантьяго Бернабеу» сейчас: утром воры ограбили фаншоп, забрав даже манекены, днем – на экскурсию приехали игроки «Реала»
Ограбление случилось рано утром 19 августа.
- В 6:15 в полицию поступил звонок с предупреждением об ограблении.
- Грабители въехали на машине в ограждение магазина.
- Потом пересели в две машины с награбленным и уехали. Украли множество атрибутики, стащив даже манекены для одежды.
- Нанесенный ущерб пока оценивается, нет точных данных.
Одна из самых популярных шуток на эту тему – слишком раннее нападение, ведь футболки Мбаппе еще не напечатаны. Как известно, форвард «ПСЖ» может перейти в «Реал» этим летом.
Стадион «Сантьяго Бернабеу» находится на реконструкции, которая началась в 2019 году и должна пройти до 2022-го. Ожидается, что на территории появится больше ресторанов, торговый центр и даже отель, где у некоторых номеров будет вид на поле.
Также стадион получит 360-градусный экран и выдвижную крышу.
В этот же день 19 августа на стадион заехали игроки и тренеры «Реала». Они получили информацию о ходе реконструкции и о самом проекте.
Алаба, Модрич, Васкес и другие игроки. Карло Анчелотти тоже тут.
«Сантьяго Бернабеу» все еще не слишком узнаваем. Еще какое-то время осталось потерпеть.