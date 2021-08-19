Жизнь «Сантьяго Бернабеу» сейчас: утром воры ограбили фаншоп, забрав даже манекены, днем – на экскурсию приехали игроки «Реала»

Стадион «Сантьяго Бернабеу» находится на реконструкции, которая началась в 2019 году и должна пройти до 2022-го. Ожидается, что на территории появится больше ресторанов, торговый центр и даже отель, где у некоторых номеров будет вид на поле.

Также стадион получит 360-градусный экран и выдвижную крышу.

В этот же день 19 августа на стадион заехали игроки и тренеры «Реала». Они получили информацию о ходе реконструкции и о самом проекте.