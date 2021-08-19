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Жизнь «Сантьяго Бернабеу» сейчас: утром воры ограбили фаншоп, забрав даже манекены, днем – на экскурсию приехали игроки «Реала»

час назад

Ограбление случилось рано утром 19 августа.

  • В 6:15 в полицию поступил звонок с предупреждением об ограблении.
  • Грабители въехали на машине в ограждение магазина.
  • Потом пересели в две машины с награбленным и уехали. Украли множество атрибутики, стащив даже манекены для одежды.
  • Нанесенный ущерб пока оценивается, нет точных данных.

Одна из самых популярных шуток на эту тему – слишком раннее нападение, ведь футболки Мбаппе еще не напечатаны. Как известно, форвард «ПСЖ» может перейти в «Реал» этим летом. 

Скриншот с видео в ютубе

Стадион «Сантьяго Бернабеу» находится на реконструкции, которая началась в 2019 году и должна пройти до 2022-го. Ожидается, что на территории появится больше ресторанов, торговый центр и даже отель, где у некоторых номеров будет вид на поле.

Также стадион получит 360-градусный экран и выдвижную крышу.

В этот же день 19 августа на стадион заехали игроки и тренеры «Реала». Они получили информацию о ходе реконструкции и о самом проекте.

Алаба, Модрич, Васкес и другие игроки. Карло Анчелотти тоже тут.

«Сантьяго Бернабеу» все еще не слишком узнаваем. Еще какое-то время осталось потерпеть. 

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