Лидеры России, Франции, Испании, Германии одновременно проиграли впервые в сезоне
3 октября – последний день массовых клубных матчей перед играми сборных. Дальше будет двухнедельная пауза, в которую продолжатся игры отборочного турнира ЧМ-2022. В этот день случилась одновременная история с поражениями лидеров почти во всех главных топ-чемпионатах Европы. Поучаствовала и РПЛ.
Просто посмотрите на эти неожиданные результаты:
🇩🇪 «Бавария» держала лидерство в Бундеслиге и громила всех соперников, но произошло поражение от «Айнтрахта» (1:2). Роберт Левандовски не забил во второй игре подряд, «Бавария» проиграла в турнире впервые с марта. Это поражение случилось сразу после разгромной победы «Баварии» в матче Лиге чемпионов («Динамо Киев» – 5:0).
🇪🇸 «Реал» – еще один антигерой дня. Команда не побеждает уже три матча подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов было историческое поражение от «Шерифа», в Примере – от «Эспаньола» (1:2). Последнее поражение «Реала» в матче Примеры было еще в январе, когда команда проиграла «Леванте» с таким же счетом 1:2. «Реал» набрал 17 очков за восемь матчей этого сезона.
🇫🇷 Последнее поражение «ПСЖ» в чемпионате Франции было еще в апреле. Тогда клуб проиграл «Лиллю» – и тот проигрыш позже лишил команду чемпионства. Сейчас «ПСЖ» проиграл «Ренну» (0:2), хотя в основе вышло трио Месси-Неймар-Мбаппе. Лионель Месси попал в перекладину ударом со штрафного, но по-прежнему не имеет голов в чемпионате Франции.
Первый гол Месси за «ПСЖ»: пас пяткой от Мбаппе, забил командам Гвардиолы уже в седьмой раз, в конце матча лег в стенку
🇳🇱 «Аякс» не проигрывал в чемпионате Нидерландов с декабря 2020 года. Тогда было поражение от «Твенте». Теперь случилось поражение в дерби от «Утрехта» (0:1). В этой игре впервые сыграли друг против друга Юрриен Тимбер и Квинтен Тимбер. Это братья-близнецы, которые ранее вместе были в «Аяксе». Мама смотрела за ними с трибун.
🇷🇺 «Зенит» впервые в истории проиграл «Сочи» (1:2). До этого команда выиграла у этого соперника все четыре матча. «Зенит» не проигрывал в РПЛ с марта. «Локомотив» чуть позже проиграл «Ростову» (1:2). «Зенит» и «Локомотив» оставались единственными клубами РПЛ, у которых не было поражений в этом сезоне. Теперь таких команд в чемпионате больше нет.
🇵🇹 В апреле 2021 года «Бенфика» проиграла «Жил Висенте» – это было ее последнее поражение в прошлом сезоне. Этот сезон чемпионата Португалии клуб начал с семи побед подряд. Параллельно были успехи в Лиге чемпионов, где команда разгромила «Барселону» (3:0). Сразу после этого – минимальное поражение от «Портимоненси» (0:1).