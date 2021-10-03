Лидеры России, Франции, Испании, Германии одновременно проиграли впервые в сезоне

3 октября – последний день массовых клубных матчей перед играми сборных. Дальше будет двухнедельная пауза, в которую продолжатся игры отборочного турнира ЧМ-2022. В этот день случилась одновременная история с поражениями лидеров почти во всех главных топ-чемпионатах Европы. Поучаствовала и РПЛ.

Просто посмотрите на эти неожиданные результаты:

🇩🇪 «Бавария» держала лидерство в Бундеслиге и громила всех соперников, но произошло поражение от «Айнтрахта» (1:2). Роберт Левандовски не забил во второй игре подряд, «Бавария» проиграла в турнире впервые с марта. Это поражение случилось сразу после разгромной победы «Баварии» в матче Лиге чемпионов («Динамо Киев» – 5:0).

🇪🇸 «Реал» – еще один антигерой дня. Команда не побеждает уже три матча подряд во всех турнирах. В Лиге чемпионов было историческое поражение от «Шерифа», в Примере – от «Эспаньола» (1:2). Последнее поражение «Реала» в матче Примеры было еще в январе, когда команда проиграла «Леванте» с таким же счетом 1:2. «Реал» набрал 17 очков за восемь матчей этого сезона.

🇫🇷 Последнее поражение «ПСЖ» в чемпионате Франции было еще в апреле. Тогда клуб проиграл «Лиллю» – и тот проигрыш позже лишил команду чемпионства. Сейчас «ПСЖ» проиграл «Ренну» (0:2), хотя в основе вышло трио Месси-Неймар-Мбаппе. Лионель Месси попал в перекладину ударом со штрафного, но по-прежнему не имеет голов в чемпионате Франции.

Первый гол Месси за «ПСЖ»: пас пяткой от Мбаппе, забил командам Гвардиолы уже в седьмой раз, в конце матча лег в стенку