Защитник «Арсенала» дважды за полгода терял зубы в матчах АПЛ. Оба раза – в играх с «Брайтоном» 🦷
За шесть последних матчей во всех турнирах «Арсенал» пропустил только один гол. В четырех из пяти игр на ноль сыграл защитник Габриэл Магальяэс. Ему 23 года, бразилец. «Арсенал» еще год назад купил его из «Лилля» за 26 миллионов евро. Габриэл вышел на поле и в матче с «Брайтоном» (0:0). Там он потерял зуб во время столкновения с вратарем соперника.
Габриэл сам подбежал к боковой линии, чтобы отдать зуб одному из тренеров. Позже оказалось, что он передал ему лишь часть зуба. Mirror поймал момент, когда Габриэл ходил по полю после матча. Он искал на газоне остаток зуба. Итог – все нормально. Сразу после игры Габриэл поехал к дантисту. Поблагодарил его в инстаграме – и показал полуночную улыбку.
Прошлый сезон завершался для «Арсенала» матчем с «Брайтоном». Тогда была победа со счетом 2:0, но главные события случились после матча. Команда провожала Давида Луиса, который уходил из «Арсенала». Все прыгали и кричали, а Габриэл в этот момент снова думал о зубах. Тогда он тоже потерял его, когда получил удар локтем от партнера.
В мае Габриэл стеснялся рассказывать историю с зубом. Тогда он искал его по всему полю вместе с сотрудниками «Арсенала». Они ходили по газону около 20 минут. Потом Габриэл все-таки сдался – дал подробности для журналистов и рассказал в инстаграме, что зуб найден. Даже отдельно написал, чтобы никто из фанатов за него не переживал.
Перед новой игрой с «Брайтоном» он вспоминал ту историю из майского прощания с Давидом Луисом – отвечал на вопросы о ней улыбкой. На фотографиях в соцсетях Габриэл постоянно публикует зубы. Так было всегда – еще до этих историй из матчей с «Брайтоном». Его зубы отдельно показывал «Арсенал».
Они такие:
И такие:
Фанаты делают мемы из его истории: «Габриэл чаще терял зубы (2), чем «МЮ» выигрывал трофеи за последние пять сезонов (0)».
Аккаунт фанатов «Арсенала» подмечает: «Габриэл – первый игрок в истории Премьер-лиги, который дважды потерял зуб против одной и той же команды».
Корреспондент CBS Sports Джеймс Бенж подчеркивает драматизм ситуации: «Я просто не могу поверить, что Габриэл терял зубы против «Брайтона» дома и на выезде».