Защитник «Арсенала» дважды за полгода терял зубы в матчах АПЛ. Оба раза – в играх с «Брайтоном» 🦷

Прошлый сезон завершался для «Арсенала» матчем с «Брайтоном». Тогда была победа со счетом 2:0, но главные события случились после матча. Команда провожала Давида Луиса, который уходил из «Арсенала». Все прыгали и кричали, а Габриэл в этот момент снова думал о зубах. Тогда он тоже потерял его, когда получил удар локтем от партнера.

В мае Габриэл стеснялся рассказывать историю с зубом. Тогда он искал его по всему полю вместе с сотрудниками «Арсенала». Они ходили по газону около 20 минут. Потом Габриэл все-таки сдался – дал подробности для журналистов и рассказал в инстаграме, что зуб найден. Даже отдельно написал, чтобы никто из фанатов за него не переживал.

Перед новой игрой с «Брайтоном» он вспоминал ту историю из майского прощания с Давидом Луисом – отвечал на вопросы о ней улыбкой. На фотографиях в соцсетях Габриэл постоянно публикует зубы. Так было всегда – еще до этих историй из матчей с «Брайтоном». Его зубы отдельно показывал «Арсенал».

Они такие: