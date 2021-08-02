Олимпиада-2020
волейбол
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#Олимпиада-2020 #волейбол

Самая нелепая травма Олимпиады – две волейболистки Турции ударились зубами в полете за мячом. Кровь, слезы от боли – и победа над Россией

вчера, 11:17
Автор:
Михаил Морозов

Женские сборные России и Турции встречались в последнем матче группового этапа волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.

При счете 2-2 в решающем пятом сете борьба была настолько напряженной, что в одном из моментов травму получили две турецкие спортсменки. На арене тут же стало тихо.

Тишину прервал женский плач.

Очень сильно досталось 24-летней Джансу Озбай.

А вот что произошло. На мяч они летели вдвоем. И Озбай, и Мелиха Исмаилоглу.

Столкновение зубами. Как вообще такое возможно?

Озбай плакала, пытаясь остановить кровь. Комментатор сказал, что она потеряла несколько зубов.

Визуально Исмаилоглу повезло больше – просто царапина на лице.

Озбай через мгновение будто бы забыла про боль. Кровь остановилась, Турция заодно взяла тайм-аут, и пострадавшая волейболистка вышла играть дальше.

Счет к этому времени был 10-7 в пятом сете в пользу Турции. Озбай помогла добыть 11-е очко.

Но все же заменилась.

Кровь – очень редкое явление в волейболе, потому что это не настолько контактный вид спорта. Но на Олимпиаде произошла именно такая ситуация.

Турция в итоге выиграла 3-2, хотя наши взяли первый сет. При победе над турецкой командой Россия могла обеспечить себе соперника полегче в четвертьфинале, но теперь будет сложнее.

В четвертьфинале сборная России сыграет с Бразилией 4 августа.

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Все фото: Скриншоты с сайта Первого канала
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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