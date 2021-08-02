Самая нелепая травма Олимпиады – две волейболистки Турции ударились зубами в полете за мячом. Кровь, слезы от боли – и победа над Россией
Женские сборные России и Турции встречались в последнем матче группового этапа волейбольного турнира на Олимпиаде-2020.
При счете 2-2 в решающем пятом сете борьба была настолько напряженной, что в одном из моментов травму получили две турецкие спортсменки. На арене тут же стало тихо.
Тишину прервал женский плач.
Очень сильно досталось 24-летней Джансу Озбай.
А вот что произошло. На мяч они летели вдвоем. И Озбай, и Мелиха Исмаилоглу.
Столкновение зубами. Как вообще такое возможно?
Озбай плакала, пытаясь остановить кровь. Комментатор сказал, что она потеряла несколько зубов.
Визуально Исмаилоглу повезло больше – просто царапина на лице.
Озбай через мгновение будто бы забыла про боль. Кровь остановилась, Турция заодно взяла тайм-аут, и пострадавшая волейболистка вышла играть дальше.
Счет к этому времени был 10-7 в пятом сете в пользу Турции. Озбай помогла добыть 11-е очко.
Но все же заменилась.
Кровь – очень редкое явление в волейболе, потому что это не настолько контактный вид спорта. Но на Олимпиаде произошла именно такая ситуация.
Турция в итоге выиграла 3-2, хотя наши взяли первый сет. При победе над турецкой командой Россия могла обеспечить себе соперника полегче в четвертьфинале, но теперь будет сложнее.
В четвертьфинале сборная России сыграет с Бразилией 4 августа.