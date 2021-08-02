Олимпиада-2020
Легкая атлетика
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#Олимпиада-2020 #Легкая атлетика

Упасть на старте и все равно выиграть финиш – героические полтора километра от бегуньи из Нидерландов

вчера, 10:20
Автор:
Михаил Морозов

28-летняя Сифан Хассан выиграла на Олимпиаде-2020 квалификацию в беге на 1500 м со временем 4:05.17. Но начало гонки было драматичным. Она споткнулась об упавшую спортсменку и упала сама.

Вот как это было. Сначала падение.

Нужно было подниматься и догонять, но соперницы уже убежали далеко.

Хассан полетела в погоню – дистанция не короткая, так что все возможно.

Распределила силы, долетела до конкуренток.

И на финише всех опередила.

Мы тоже в шоке. Это было красиво.

Сифан Хассан – что это за спортсменка:

• Она эмигрировала из Эфиопии в Нидерланды в статусе беженца в 15-летнем возрасте, спустя пять лет получила гражданство.

• Занималась бегом, но при этом училась на медсестру.

• Она признает эфиопское происхождение, один из ее героев – эфиопский марафонец Абебе Бикила, но говорит, что с голландцами ее связывает куда больше вещей. Ирония: упала она на дистанции 1500 м, столкнувшись с эфиопской спортсменкой.

• Ее мотивирует фраза Мухаммеда Али: «Я начинаю считать количество приседаний только тогда, когда становится больно, потому что только такие имеют значение. Вот что делает тебя чемпионом».

• Ездила на прошлую Олимпиаду, где на дистанции в 1500 м была пятой.

• На ЧМ-2019 по легкой атлетике дважды брала золото – в гонке на 10000 м, а также как раз на дистанции в 1500 м. Никто ни до, ни после нее две эти дистанции вместе на одном турнире не выигрывал.

• Летом она побила мировой рекорд на 10000 м, пробежав за 29 минут и 6,82 секунды. Правда, ее рекорд продержался всего два дня.

• Сейчас у нее 70 тысяч подписчиков в инстаграме.

Хассан замахивается на три золотые медали на Олимпиаде-2020. В этой дистанции – 1500 м – она будет бороться за победу 6 августа.

UPD. А 2 августа Хассан выиграла золото на дистанции 5000 м 🥇

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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