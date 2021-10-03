Лучший матч Головина в сезоне испортила травма. «Монако» показал его героем «Звездных войн»

«Монако» разгромил «Бордо» (3:0). В третьем матче подряд в Лиге 1 команда забила соперникам три мяча. Во всех трех теперь мелькнул Александр Головин. Сначала он отдал голевой пас на Чуамени, потом – забил «Бордо» сам. Гол Головина случился на 48-й минуте, а уже через девять минут он ушел на замену. Вышедший Диоп поучаствовал в эпизоде с пенальти и третьим голом.

Головин в «Монако» исполняет ключевые стандарты. Именно после его передачи со штрафного забил Чуамени. Сам Головин отличился из штрафной площади, когда завершил быстрый прорыв «Монако» ударом в касание. Аккаунт Opta Ivan посчитал, что Головин трижды бил по воротам, создал два голевых шанса и сделал 26 точных пасов из 30 возможных.

L’Equipe написал, что Головин получил травму после подката. И все выглядело серьезно. «Монако» на официальном сайте ничего не писал о травме Головина. Зато отыгрывал события, связанные с его результативными действиями. Был даже такой пост, где «Монако» написал в комментариях о сотом матче Головина в составе клуба.

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