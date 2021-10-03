Лучший матч Головина в сезоне испортила травма. «Монако» показал его героем «Звездных войн»
«Монако» разгромил «Бордо» (3:0). В третьем матче подряд в Лиге 1 команда забила соперникам три мяча. Во всех трех теперь мелькнул Александр Головин. Сначала он отдал голевой пас на Чуамени, потом – забил «Бордо» сам. Гол Головина случился на 48-й минуте, а уже через девять минут он ушел на замену. Вышедший Диоп поучаствовал в эпизоде с пенальти и третьим голом.
Головин в «Монако» исполняет ключевые стандарты. Именно после его передачи со штрафного забил Чуамени. Сам Головин отличился из штрафной площади, когда завершил быстрый прорыв «Монако» ударом в касание. Аккаунт Opta Ivan посчитал, что Головин трижды бил по воротам, создал два голевых шанса и сделал 26 точных пасов из 30 возможных.
L’Equipe написал, что Головин получил травму после подката. И все выглядело серьезно. «Монако» на официальном сайте ничего не писал о травме Головина. Зато отыгрывал события, связанные с его результативными действиями. Был даже такой пост, где «Монако» написал в комментариях о сотом матче Головина в составе клуба.
Tsar Wars:
В комментариях это оценила даже Виктория Боня. Оказалось, что она была на матче:
Впечатления одного из фанатов: «Успешное выступление. Первый матч без пропущенных голов, третий подряд успех в Лиге 1. Везде зеленый свет для «Монако», который набирает обороты. Усилия начинают приносить плоды. Единственный недостаток – травма Головина».
Мы подробно разбирали травмы Головина в отдельном материале. Именно после перехода в «Монако» в его карьере сложилась неприятная тенденция. Теперь он часто получает мелкие травмы. Последняя была еще в предыдущем цикле матчей сборных. После нее Головин восстановился только 19 сентября, когда вышел и забил в ворота «Ниццы».
Головин – один из тех игроков, которые вызваны на октябрьские матчи сборной России против Словакии и Словении. В этом составе и без него постоянно происходят изменения. Россия пока занимает второе место в отборочной группе ЧМ-2022, где по дополнительным показателям уступает Хорватии. Сам Головин сыграл за Россию в пяти матчах отбора ЧМ-2022.
Фанаты «Монако» тоже пишут о плохих итогах матча против «Бордо». Если травма Головина серьезная, то он пропустит игру с «Лионом» после перерыва на игры сборных. «Монако» даже с этой победой только приближается к лидерам. Отставание от «ПСЖ» теперь составляет десять очков, хотя у лидера в этом туре было первое поражение в сезоне.
Головин травмировался в игре против «Бордо». В этом же матче он забил гол и сделал результативный пас
Головин травмировал пах – это повторение летней травмы. 4 октября он пройдет обследование в клубе