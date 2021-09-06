Александр Головин
Лига 1
ЧМ-2022
Россия
Монако
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#Александр Головин #Россия #ЧМ-2022 #Лига 1 #Монако

Головин постоянно травмируется: за 3,5 года уже десять повреждений (но серьезное только одно)

06 сентября, 19:28
Александр Плеханов

Официальный сайт РФС

Россия опять потеряла игрока. При Карпине это происходит постоянно

Сборная России сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Это последний матч России в сентябрьском цикле отбора. Перед игрой с Кипром (2:0) сборная России потеряла шесть футболистов (подробно – тут). Теперь добавилась еще одна потеря: Александр Головин уезжает из сборной с травмой мышц бедра. Он уже отправился в расположение «Монако».

Важно: проблемы у Головина возникли еще во время матча против Кипра. Тогда он попросил замену на 66-й минуте. Карпин говорил после матча, что Головин почувствовал боль в паху. Позже Головин мелькал в сюжете «Матч ТВ». Канал показывал момент, где он передавал футболку болельщику. В том сюжете Головин сказал, что, возможно, уже травмировался.

Теперь это подтвердилось. Отсутствие Головина – серьезная проблема для сборной России. Он играл в стартовом составе во всех матчах квалификации ЧМ-2022. На Евро-2020 Головин сыграл 90 минут без замен в каждой игре группового этапа. Transfermarkt посчитал, что из-за такой травмы бедра Головин пропустит ближайшие две недели.

Тренер Мальты уже назвал хорошей новостью отсутствие Головина в ближайшем матче. Плохой для него может стать возвращение Фернандеса и Ионова. Их Россия лишилась только на Кипр – оба оставались в Новогорске и специально готовились к игре против Мальты. Прошлый матч Россия выиграла у Мальты со счетом 3:1. Сейчас Мальта – предпоследняя команда группы H.

В «Монако» Головин регулярно получает травмы. Но серьезных почти нет

27 июля 2018 года Александр Головин ушел из ЦСКА. Transfermarkt пишет, что Головин получал десять различных травм за время игры в составе «Монако». Звучит страшно, но все не так плохо. В этом рейтинге учитывается свежая травма в сборной России, коронавирус и даже двухдневные проблемы с бедром. Но и без них Головин реально испытывает проблемы.

Серьезную травму Головин получил в августе 2020 года. Тогда у него возникли проблемы с подколенным сухожилием. Головин пропустил четыре полных месяца, а следующую игру за «Монако» провел в январе 2021-го. Тренер Ковач долго подводил его к составу, но Головин забил уже через десять секунд после выхода. И дал интервью партнеру по команде – через банан.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Головин рассказывал Нобелю Арустамяну о своих мыслях во время первой серьезной травмы в «Монако»: «Когда я был травмирован, я не то, чтобы думал о возвращении в Россию. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Это дом, родной язык». В ЦСКА его самой серьезной травмой был надрыв связок голеностопного сустава – пропустил 15 дней.

Еще в сезоне-2015/16 Головин получал травму подколенного сухожилия – пропустил еще две недели. Ту травму вообще никто не заметил. Это был лишь второй сезон Головина в основе ЦСКА. В среднем он играл чуть больше 30 минут за матч. В итоге за сезон сыграл всего 17 матчей и забил один гол. Совсем не из-за травм – по решению тренера.

В «Монако» проблемы с травмами у Головина продолжаются постоянно. На старте этого сезона он уже получил сильный ушиб в игре с «Лорьяном», хотя там и без травмы выходил на замену. Матчей по травме Головин пока не пропускал, но после того ушиба отыграл всего час против «Шахтера» в Лиге чемпионов. Ту игру «Монако» проиграл, а через неделю вылетел из турнира.

www.imago-images.de/Global Look Press

Ковач серьезно относится к любой травме Головина. Он называет Головина важным игроком – переживал даже из-за того ушиба. Поэтому теперь Головин может временно потерять место в составе «Монако». В Лиге 1 он уже пропускал матч из-за красной карточки, а в основе сыграл только в одной игре чемпионата. «Марсель» – следующий соперник «Монако» (11 сентября).

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Сборная России сыграет с Мальтой 7 сентября:

Где смотреть матч Россия – Мальта

Прогноз на матч Россия – Мальта

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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