Головин постоянно травмируется: за 3,5 года уже десять повреждений (но серьезное только одно)

Россия опять потеряла игрока. При Карпине это происходит постоянно

Сборная России сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Это последний матч России в сентябрьском цикле отбора. Перед игрой с Кипром (2:0) сборная России потеряла шесть футболистов (подробно – тут). Теперь добавилась еще одна потеря: Александр Головин уезжает из сборной с травмой мышц бедра. Он уже отправился в расположение «Монако».

Важно: проблемы у Головина возникли еще во время матча против Кипра. Тогда он попросил замену на 66-й минуте. Карпин говорил после матча, что Головин почувствовал боль в паху. Позже Головин мелькал в сюжете «Матч ТВ». Канал показывал момент, где он передавал футболку болельщику. В том сюжете Головин сказал, что, возможно, уже травмировался.

Теперь это подтвердилось. Отсутствие Головина – серьезная проблема для сборной России. Он играл в стартовом составе во всех матчах квалификации ЧМ-2022. На Евро-2020 Головин сыграл 90 минут без замен в каждой игре группового этапа. Transfermarkt посчитал, что из-за такой травмы бедра Головин пропустит ближайшие две недели.