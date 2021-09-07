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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Отбор ЧМ. Европа
Россия VS Мальта
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Россия - Мальта: 07 сентября 2021 смотреть онлайн
Россия
-:-
Россия - Мальта: 07 сентября 2021 смотреть онлайн
Мальта
Отбор ЧМ. Европа, 6 тур
Отбор ЧМ. Европа,
6 тур
7 сент. 2021, 21:45 МСК
7.09.2021, 21:45 МСК
вторник
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Россия
мин
13
Шунин
Антон Шунин
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
17
Головин
Александр Головин
21
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Кузяев
Далер Кузяев
8
Фомин
Даниил Фомин
21
Ионов
Алексей Ионов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
12
Лунев
Андрей Лунев
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
6
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
21
Мухин
Максим Мухин
-
9
Заболотный
Антон Заболотный
-
26
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Мальта
мин
1
Бонелло
Анри Бонелло
21
Камензули
Райан Камензули
5
Агиус
Андре Агиус
4
Борг
Стив Борг
13
Шоу
Курт Шоу
7
Мбонг
Джозеф Мбонг
6
Гилламьер
Мэттью Гилламьер
18
Кристенсен
Бьорн Кристенсен
17
Теума
Тедди Теума
9
Монтебелло
Люк Монтебелло
18
Дегабриэле
Юрген Дегабриэле
Запасные
16
Галеа
Джейк Галеа
-
12
Кальеха Кремона
Мэттью Кальеха Кремона
-
22
Мускат
Зак Мускат
-
13
Пепе
Энрико Пепе
-
22
Сатариано
Александер Сатариано
-
4
Микаллеф
Карл Микаллеф
-
21
Писани
Стив Писани
-
20
Гамбин
Люк Гамбин
-
20
Грек
Джейк Грек
-
10
Нвоко
Кирьян Нвоко
-
19
Мбонг
Пол Мбонг
-
15
Корбалан
Хуан Корбалан
-
Прошлые матчи
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Мальта
1 : 3
Россия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Мальта
1
Россия
3
Новости
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
#Артем Дзюба
вчера, 01:05
В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
24 марта, 11:55
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
#
Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
вчера, 00:38
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
24 марта, 23:16
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
24 марта, 21:41
Как играли раньше Россия и Мальта
23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро. Презентация прошла в тиктоке
22 марта, 22:38