Россия
ЧМ-2022
Мальта
Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Мальта, 7 сентября 2021 года
06 сентября, 10:57
Россия и Мальта сыграют в квалификации ЧМ-2022. Матч начнется 7 сентября в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа России – 1,12
- Ничья – 9,60
- Победа Мальты – 24,00
Россия и Мальта уже играли в этом отборочном турнире. В марте сборная России победила со счетом 3:1. До этого был товарищеский матч в 1996-м, где Россия выиграла со счетом 2:0.
Сборная России лидирует в группе H после пяти матчей. Команда набрала 10 очков. Мальта имеет четыре очка и занимает пятое место. Ее единственная победа была в матче с Кипром (3:0).
Россия в последнем матче обыграла Кипр со счетом 2:0. Мальта в параллельной игре проиграла Словении с минимальным счетом.
Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022. Хорватия уступает по дополнительным показателям
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые