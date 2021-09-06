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#Россия #ЧМ-2022 #Мальта

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Мальта, 7 сентября 2021 года

06 сентября, 10:57

Россия и Мальта сыграют в квалификации ЧМ-2022. Матч начнется 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

  • Победа России – 1,12
  • Ничья – 9,60
  • Победа Мальты – 24,00

Россия и Мальта уже играли в этом отборочном турнире. В марте сборная России победила со счетом 3:1. До этого был товарищеский матч в 1996-м, где Россия выиграла со счетом 2:0.

Сборная России лидирует в группе H после пяти матчей. Команда набрала 10 очков. Мальта имеет четыре очка и занимает пятое место. Ее единственная победа была в матче с Кипром (3:0).

Россия в последнем матче обыграла Кипр со счетом 2:0. Мальта в параллельной игре проиграла Словении с минимальным счетом.

Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022. Хорватия уступает по дополнительным показателям

Где смотреть матч Россия – Мальта

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
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Источник:
Гол.ру
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