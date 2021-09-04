Россия
ЧМ-2022
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#Россия #ЧМ-2022

Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022. Хорватия уступает по дополнительным показателям

04 сентября, 23:40

Сборная 🇷🇺 России победила 🇨🇾 Кипр в отборочном матче к ЧМ-2022 – 2:0. События:

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
  • После пяти туров Россия набрала 10 очков: три победы, одна ничья и одно поражение.
  • Под руководством Валерия Карпина Россия набрала четыре очка: сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр.
  • Россия занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет Хорватия, у которой столько же очков. Она располагается ниже из-за меньшего количества забитых голов.

7 сентября сборная России сыграет против Мальты. Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2022

Гол.ру

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Источник:
Гол.ру
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