Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022. Хорватия уступает по дополнительным показателям

После пяти туров Россия набрала 10 очков: три победы, одна ничья и одно поражение.

Под руководством Валерия Карпина Россия набрала четыре очка: сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр.

Россия занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет Хорватия, у которой столько же очков. Она располагается ниже из-за меньшего количества забитых голов.

7 сентября сборная России сыграет против Мальты. Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2022