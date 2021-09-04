Россия
ЧМ-2022
Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022. Хорватия уступает по дополнительным показателям
04 сентября, 23:40
Сборная 🇷🇺 России победила 🇨🇾 Кипр в отборочном матче к ЧМ-2022 – 2:0. События:
- После пяти туров Россия набрала 10 очков: три победы, одна ничья и одно поражение.
- Под руководством Валерия Карпина Россия набрала четыре очка: сыграла вничью с Хорватией (0:0) и победила Кипр.
- Россия занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте идет Хорватия, у которой столько же очков. Она располагается ниже из-за меньшего количества забитых голов.
7 сентября сборная России сыграет против Мальты. Матч пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени.
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