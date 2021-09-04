Александр Ерохин
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Россия
Кипр
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#Александр Ерохин #Россия #Валерий Карпин #ЧМ-2022 #Кипр

Ерохин – автор первого гола сборной России при Карпине. Это его первый мяч в официальных матчах

04 сентября, 19:09

Сборная 🇷🇺 России в Никосии проводит отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра.

  • Это вторая игра под руководством Валерия Карпина. На шестой минуте гол забил полузащитник Александр Ерохин. Ему ассистировал Федор Смолов.
  • В первом матче под руководством Карпина Россия сыграла вничью с Хорватией – 0:0. Оба игрока, которые сделали гол, не попали в стартовый состав на ту игру.
  • Ерохин забил первый гол за сборную России в официальном матче. До этого забивал только в товарищеской игре в 2018 году против Чехии.

7 сентября Россия дома встретится с Мальтой. После четырех туров она занимает второе место в турнирной таблице.

Матч завершен
Кипр
0:2
Матч завершен
Россия
Ерохин 6
Жемалетдинов 55
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Источник:
Гол.ру
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