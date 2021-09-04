Ерохин – автор первого гола сборной России при Карпине. Это его первый мяч в официальных матчах

Сборная 🇷🇺 России в Никосии проводит отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра.

Это вторая игра под руководством Валерия Карпина. На шестой минуте гол забил полузащитник Александр Ерохин. Ему ассистировал Федор Смолов.

В первом матче под руководством Карпина Россия сыграла вничью с Хорватией – 0:0. Оба игрока, которые сделали гол, не попали в стартовый состав на ту игру.

Ерохин забил первый гол за сборную России в официальном матче. До этого забивал только в товарищеской игре в 2018 году против Чехии.

7 сентября Россия дома встретится с Мальтой. После четырех туров она занимает второе место в турнирной таблице.