Александр Ерохин
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Россия
Кипр
Ерохин – автор первого гола сборной России при Карпине. Это его первый мяч в официальных матчах
04 сентября, 19:09
Сборная 🇷🇺 России в Никосии проводит отборочный матч к ЧМ-2022 против 🇨🇾 Кипра.
- Это вторая игра под руководством Валерия Карпина. На шестой минуте гол забил полузащитник Александр Ерохин. Ему ассистировал Федор Смолов.
- В первом матче под руководством Карпина Россия сыграла вничью с Хорватией – 0:0. Оба игрока, которые сделали гол, не попали в стартовый состав на ту игру.
- Ерохин забил первый гол за сборную России в официальном матче. До этого забивал только в товарищеской игре в 2018 году против Чехии.
7 сентября Россия дома встретится с Мальтой. После четырех туров она занимает второе место в турнирной таблице.
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