Почему Ерохин так крут, но не попал на Евро
Александр Ерохин – хедлайнер «Зенита» в этом сезоне:
1. Матч с «Химками» – гол.
2. Матч с «Ростовом» – дубль.
3. Матч с «Локомотивом» за Суперкубок – гол.
Результативность Ерохина в этом сезоне – не разовая вспышка. В прошлом сезоне он был хорош на дистанции:
- РПЛ – 7 голов в 25 матчах+3 ассиста.
- Лига чемпионов – 1 гол в 4 матчах+ассист.
- Кубок России – 0 голов при 9 минутах на поле.
Подводя итоги сезона, Сергей Семак сказал: «Я рад, что команда выдержала, и те игроки, которые не всегда играли в основном составе – Саша Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, – внесли огромный вклад в результат».
Ерохин не получал достаточно игрового времени. Про это говорил:
«Самое главное, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов во всех турнирах, поэтому завоевав три золота, хочу играть и побеждать с «Зенитом» и чувствую, что могу и дальше помогать в этом команде, поэтому пока не смотрю на то, что остался год контракта.
Есть взаимопонимание с руководством и тренерами, работаю на сборах и готовлюсь к следующему сезону, который также будет непростым для нас. В любом случае быть джокером — тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени».
Про нехватку игрового времени у Ерохина говорила и его жена: «Я очень горжусь Сашей.
11 очков (гол+пас) в сезоне, в котором, к сожалению, он получил не столько игрового времени, сколько заслуживал, по моему мнению. Но даже несмотря на это, сделал такую статистику».
Когда Ерохин был на поле, всегда был полезен. Тем не менее в составе сборной на Евро его не оказалось. Он лишь однажды прокомментировал эту ситуацию:
«Конечно, хотелось быть в расширенном списке сборной, но прекрасно понимал, что этого может и не случиться. Не накручивал себя, что это конец жизни. Жизнь продолжается. Будем болеть за команду, чтобы она успешно выступила.
В России достаточно много качественных футболистов, которые могут быть вызваны в сборную. Молодежь неплохо проявляет себя. Варианты у тренера были. Это их выбор».
Черчесов же не объяснял невызов Ерохина – лишь однажды сказал, что в сборную получают приглашение футболисты, которые достаточно готовы. В последний раз Ерохин играл за сборную в ноябре прошлого года. Все остальные матчи оказывался вне заявки.
Но вот аномалия:
- Денис Черышев: не играл за сборную в 2021-м, но поехал на Евро.
- Ерохин был стабильнее в «Зените» даже с учетом небольшого времени на поле, но не помог России на чемпионате Европы.
- Жирков провел на поле в прошлом сезоне РПЛ 704 минуты (против 839 Ерохина), но все равно поехал со сборной на крупный международный турнир. Здесь можно аргументировать нехваткой кадров на позицию.
- Но аргументировать появление Андрея Мостового на Евро не особо получится. Он провел 968 минут в прошлом сезоне РПЛ и набрал 8 очков по «гол+пас». Ерохин играл меньше, но был эффективнее.