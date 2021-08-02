Александр Ерохин
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Зенит
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#Александр Ерохин #РПЛ #Зенит

Почему Ерохин так крут, но не попал на Евро

вчера, 00:28

Александр Ерохин – хедлайнер «Зенита» в этом сезоне:

1. Матч с «Химками» – гол.

2. Матч с «Ростовом» – дубль.

3. Матч с «Локомотивом» за Суперкубок – гол.

Результативность Ерохина в этом сезоне – не разовая вспышка. В прошлом сезоне он был хорош на дистанции:

  • РПЛ – 7 голов в 25 матчах+3 ассиста.
  • Лига чемпионов – 1 гол в 4 матчах+ассист.
  • Кубок России – 0 голов при 9 минутах на поле.

Подводя итоги сезона, Сергей Семак сказал: «Я рад, что команда выдержала, и те игроки, которые не всегда играли в основном составе – Саша Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, – внесли огромный вклад в результат».

Ерохин не получал достаточно игрового времени. Про это говорил:

«Самое главное, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов во всех турнирах, поэтому завоевав три золота, хочу играть и побеждать с «Зенитом» и чувствую, что могу и дальше помогать в этом команде, поэтому пока не смотрю на то, что остался год контракта.

Есть взаимопонимание с руководством и тренерами, работаю на сборах и готовлюсь к следующему сезону, который также будет непростым для нас. В любом случае быть джокером — тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени».

Про нехватку игрового времени у Ерохина говорила и его жена: «Я очень горжусь Сашей.

11 очков (гол+пас) в сезоне, в котором, к сожалению, он получил не столько игрового времени, сколько заслуживал, по моему мнению. Но даже несмотря на это, сделал такую статистику».

Когда Ерохин был на поле, всегда был полезен. Тем не менее в составе сборной на Евро его не оказалось. Он лишь однажды прокомментировал эту ситуацию:

«Конечно, хотелось быть в расширенном списке сборной, но прекрасно понимал, что этого может и не случиться. Не накручивал себя, что это конец жизни. Жизнь продолжается. Будем болеть за команду, чтобы она успешно выступила.

В России достаточно много качественных футболистов, которые могут быть вызваны в сборную. Молодежь неплохо проявляет себя. Варианты у тренера были. Это их выбор».

Черчесов же не объяснял невызов Ерохина – лишь однажды сказал, что в сборную получают приглашение футболисты, которые достаточно готовы. В последний раз Ерохин играл за сборную в ноябре прошлого года. Все остальные матчи оказывался вне заявки.

Но вот аномалия:

  • Денис Черышев: не играл за сборную в 2021-м, но поехал на Евро.
  • Ерохин был стабильнее в «Зените» даже с учетом небольшого времени на поле, но не помог России на чемпионате Европы.
  • Жирков провел на поле в прошлом сезоне РПЛ 704 минуты (против 839 Ерохина), но все равно поехал со сборной на крупный международный турнир. Здесь можно аргументировать нехваткой кадров на позицию.
  • Но аргументировать появление Андрея Мостового на Евро не особо получится. Он провел 968 минут в прошлом сезоне РПЛ и набрал 8 очков по «гол+пас». Ерохин играл меньше, но был эффективнее.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Зенита»
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