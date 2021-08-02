Почему Ерохин так крут, но не попал на Евро

3. Матч с «Локомотивом» за Суперкубок – гол.

Результативность Ерохина в этом сезоне – не разовая вспышка. В прошлом сезоне он был хорош на дистанции:

РПЛ – 7 голов в 25 матчах+3 ассиста.

Лига чемпионов – 1 гол в 4 матчах+ассист.

Кубок России – 0 голов при 9 минутах на поле.

Подводя итоги сезона, Сергей Семак сказал: «Я рад, что команда выдержала, и те игроки, которые не всегда играли в основном составе – Саша Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, – внесли огромный вклад в результат».

Ерохин не получал достаточно игрового времени. Про это говорил:

«Самое главное, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов во всех турнирах, поэтому завоевав три золота, хочу играть и побеждать с «Зенитом» и чувствую, что могу и дальше помогать в этом команде, поэтому пока не смотрю на то, что остался год контракта.

Есть взаимопонимание с руководством и тренерами, работаю на сборах и готовлюсь к следующему сезону, который также будет непростым для нас. В любом случае быть джокером — тоже здорово, если получается в этом качестве приносить пользу клубу. Разумеется, мне бы хотелось чаще выходить с первых минут, иметь больше игрового времени».

Про нехватку игрового времени у Ерохина говорила и его жена: «Я очень горжусь Сашей.

11 очков (гол+пас) в сезоне, в котором, к сожалению, он получил не столько игрового времени, сколько заслуживал, по моему мнению. Но даже несмотря на это, сделал такую статистику».