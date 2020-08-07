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Материалы
Из-под Чорлуки все чаще забивают большие форварды. Стареет?
#Ведран Чорлука
07 августа 2020, 20:26
Счастье «Локомотива» в этом сезоне: если Крыховяк забивает или ассистирует, команда не проигрывает
#Гжегож Крыховяк
22 сентября 2019, 13:45
Лунева штормит уже год. Попадает в скандалы, ошибается и не тащит
#Андрей Лунев
14 июля 2019, 20:40
Какой же Семин великий! Управлял толпой фанатов, которая кричала его имя
#Юрий Семин
06 июля 2019, 23:02
Тихие трибуны на Суперкубке. Бойкот от «Локо», мало фанов «Зенита»
#Суперкубок России
06 июля 2019, 22:00
# новости спорта
Смолов не остался в Европе: вернулся в «Локо» и вышел в Суперкубке
07 августа 2020, 21:14
«Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Локомотив»
07 августа 2020, 21:11
Сегодня Суперкубок России. «Локомотив» сыграет в нем четвертый раз подряд
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07 августа 2020, 13:41
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Вилков будет работать на Суперкубке. Игры «Зенита» и «Локо» в прошлом сезоне он судил дважды
05 августа 2020, 21:35