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#Россия #ЧМ-2022 #Мальта

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Мальта, 7 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

06 сентября, 10:55

Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Старт матча запланирован на 7 сентября в 21:45 по Москве.

Телеканал РЕН ТВ покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:35 по Москве. Два предыдущих матча России при Карпине транслировал Первый канал.

«Матч ТВ» показывает игры сборной России на официальном сайте. Там матч России и Мальты можно посмотреть по этой ссылке. Она тоже стартует в 21:35 по московскому времени.

В матче России и Мальты встретятся лидер отборочной группы и команда, которая занимает пятое место. Это третья игра сборной России при Карпине.

Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022. Хорватия уступает по дополнительным показателям

Прогноз на матч Россия – Мальта

Матч завершен
Россия
Смолов 10
Бакаев 84
2:0
Матч завершен
Мальта
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт РЕН ТВ
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