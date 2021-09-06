Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Мальта, 7 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Старт матча запланирован на 7 сентября в 21:45 по Москве.

Телеканал РЕН ТВ покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:35 по Москве. Два предыдущих матча России при Карпине транслировал Первый канал.

«Матч ТВ» показывает игры сборной России на официальном сайте. Там матч России и Мальты можно посмотреть по этой ссылке. Она тоже стартует в 21:35 по московскому времени.

В матче России и Мальты встретятся лидер отборочной группы и команда, которая занимает пятое место. Это третья игра сборной России при Карпине.

Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022. Хорватия уступает по дополнительным показателям

Прогноз на матч Россия – Мальта