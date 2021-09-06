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Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Мальта, 7 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
06 сентября, 10:55
Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022. Старт матча запланирован на 7 сентября в 21:45 по Москве.
Телеканал РЕН ТВ покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:35 по Москве. Два предыдущих матча России при Карпине транслировал Первый канал.
«Матч ТВ» показывает игры сборной России на официальном сайте. Там матч России и Мальты можно посмотреть по этой ссылке. Она тоже стартует в 21:35 по московскому времени.
В матче России и Мальты встретятся лидер отборочной группы и команда, которая занимает пятое место. Это третья игра сборной России при Карпине.
Россия лидирует в квалификации ЧМ-2022. Хорватия уступает по дополнительным показателям
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