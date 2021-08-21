Три года Головина в «Монако» – три удаления. Но фолить он стал реже, а в Лиге 1 красные раздаются почти в каждом туре
Четвертый тур Лиги 1 «Монако» рискует встретить в зоне вылета. За первые три матча – всего одно очко. И 16-е место, почти все остальные еще даже не сыграли свои матчи.
«Монако» в третьем туре уже сыграл – 0:2 от «Ланса», который последние полчаса доигрывал вдесятером. В последние минуты девять полевых оставалось и у «Монако». Что грустно – был удален Александр Головин.
Как это произошло: Головин неаккуратно принял мяч и в борьбе за него с размаху влетел сопернику в ноги.
🟢 В ЦСКА Головин ни разу не удалялся за четыре сезона.
🔴 В сборной России было удаление в матче с Бельгией – из-за провокации под самый конец.
🔴 🔴 🔴 Но в «Монако» выглядит пугающе: уже три красные карточки за три года.
Первая красная выглядела так. В декабре 2018-го «Монако» крупно проиграл «Лиону», а Головин удалился, когда сшиб Фекира. Судья Тюрпен пересмотрел эпизод при помощи ВАР и показал красную.
Второе удаление случилось через год. «Монако» уступил «Монпелье», а Головин, имея желтую карточку, влетел в игрока. Очень рискованный ход, который и привел к удалению.
Во всех трех удалениях нет хамства или явной грубости, но есть неаккуратность. Это проблема, которая была у Головина и в 22 года, и в 23, и, видимо, не прошла в 25.
О трех удалениях за год Головин говорил так: «Это стечение обстоятельств. В матче с «Монпелье» у меня не было умысла сыграть грубо, а почему меня удалили против «Лиона», я до сих пор не очень понимаю. Тот эпизод максимум тянул на желтую карточку, но таково было решение судьи, и я его принимаю. А в игре с Бельгией, к сожалению, совершил ошибку и не сдержался».
Сейчас к удалению Головина в игре с «Лансом» возникают вопросы. Например, у его агента Олега Артемова: «Вопросы по данному эпизоду есть. Бывает, что эмоции перехлёстывают, хотя, повторюсь, в данном случае решение судей как минимум спорное».
Что еще стоит отметить:
⬇️ В первом сезоне было семь желтых карточек, во втором – четыре, в третьем – две. Если сначала Головин хватал карточку раз в 328 минут, то потом – раз в 517, а затем – раз в 536.
⬇️ По фолам – тоже чуть снижается статистика: в среднем за игру 1,5, потом 1,3 и затем 0,9.
⏫ В Лиге 1 красные карточки стали частым явлением. Например, в прошлом сезоне их было показано аж 102.
Вообще, редкий тур обходится без них. Если взять сезон-2020/21, то всего семь туров из 38 прошли без удалений. Первые три тура сезона-2021/22 – уже стабильные удаления в каждом из них.
Что интересно, ВАР здесь не влияет. По статистике, после введения ВАР количество красных карточек в Лиге 1 снизилось на 8%. Но прошлый сезон и правда был аномальным.