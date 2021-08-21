Три года Головина в «Монако» – три удаления. Но фолить он стал реже, а в Лиге 1 красные раздаются почти в каждом туре

Четвертый тур Лиги 1 «Монако» рискует встретить в зоне вылета. За первые три матча – всего одно очко. И 16-е место, почти все остальные еще даже не сыграли свои матчи.

«Монако» в третьем туре уже сыграл – 0:2 от «Ланса», который последние полчаса доигрывал вдесятером. В последние минуты девять полевых оставалось и у «Монако». Что грустно – был удален Александр Головин.

Как это произошло: Головин неаккуратно принял мяч и в борьбе за него с размаху влетел сопернику в ноги.