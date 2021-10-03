Александр Головин
Лига 1
ЧМ-2022
Россия
Монако
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#Александр Головин #Россия #ЧМ-2022 #Лига 1 #Монако

Головин травмировал пах – это повторение летней травмы. 4 октября он пройдет обследование в клубе

вчера, 20:46

Подробности травмы Александра Головина в интервью «СЭ» дал агент Александр Клюев: «У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета».

РФС пишет на официальном сайте, что 4 октября Головин пройдет обследование в клубе. Клюев это тоже подтвердил – сказал, что Головин в ближайшие два дня не поедет в сборную.

Россия сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября) в отборочном турнире ЧМ-2022. Головин получил травму в матче «Монако» и «Бордо» в Лиге 1.

Головин травмировался в игре против «Бордо». В этом же матче он забил гол и сделал результативный пас

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спорт-Экспресс»
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