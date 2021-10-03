Александр Головин
Лига 1
ЧМ-2022
Россия
Монако
Головин травмировался в игре против «Бордо». В этом же матче он забил гол и сделал результативный пас
вчера, 17:38
Александр Головин ассистировал Чуамени в моменте с первым голом «Монако». Во втором тайме он сам забил в ворота «Бордо».
Позже Головин покинул поле из-за травмы. На 57-й минуте его заменил Диоп. Головин получил травму ноги, но по ее серьезности ничего не сообщается.
Головин вызван на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Россия сыграет против Словакии и Словении.
Головин – автор гола в матче «Монако» и «Бордо». Перед этим он отдал голевую передачу
Головин сделал ассист в матче против «Бордо». Это его первый голевой пас в сезоне Лиги 1
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