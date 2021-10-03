Головин травмировался в игре против «Бордо». В этом же матче он забил гол и сделал результативный пас

Александр Головин ассистировал Чуамени в моменте с первым голом «Монако». Во втором тайме он сам забил в ворота «Бордо».

Позже Головин покинул поле из-за травмы. На 57-й минуте его заменил Диоп. Головин получил травму ноги, но по ее серьезности ничего не сообщается.

Головин вызван на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022. Россия сыграет против Словакии и Словении.

Головин – автор гола в матче «Монако» и «Бордо». Перед этим он отдал голевую передачу

Головин сделал ассист в матче против «Бордо». Это его первый голевой пас в сезоне Лиги 1