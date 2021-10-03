Головин – автор гола в матче «Монако» и «Бордо». Перед этим он отдал голевую передачу

«Монако» забил «Бордо» два гола за 48 минут. В обоих поучаствовал Александр Головин. Сначала он сделал голевой пас на Чуамени, а в начале второго тайма забил сам.

До этого Головин забивал в ворота «Ниццы». За один матч с «Бордо» он набрал больше результативных действий, чем за все другие игры сезона Лиги 1.

В Лиге чемпионов Головин забивал в ворота «Спарты» в квалификационном матче, но позже команда вылетела от «Шахтера».

Головин сделал ассист в матче против «Бордо». Это его первый голевой пас в сезоне Лиги 1

Головин травмировался в игре против «Бордо». В этом же матче он забил гол и сделал результативный пас