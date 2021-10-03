Головин сделал ассист в матче против «Бордо». Это его первый голевой пас в сезоне Лиги 1

«Монако» открыл счет в матче с «Бордо» в Лиге 1. Чуамени забил гол на 35-й минуте. В этом моменте ему ассистировал Александр Головин.

До этого у Головина не было голевых передач в матчах чемпионата Франции этого сезона. 19 сентября он забивал в ворота «Ниццы».

В Лиге чемпионов Головин набрал гол и передачу за четыре матча квалификации, но там «Монако» не прошел в групповой этап.

В Лиге Европы у Головина был ассист в матче против «Штурма».

Головин – автор гола в матче «Монако» и «Бордо». Перед этим он отдал голевую передачу

Головин травмировался в игре против «Бордо». В этом же матче он забил гол и сделал результативный пас