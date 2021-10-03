Александр Головин
Лига 1
Монако
Бордо
Головин сделал ассист в матче против «Бордо». Это его первый голевой пас в сезоне Лиги 1
вчера, 16:48
«Монако» открыл счет в матче с «Бордо» в Лиге 1. Чуамени забил гол на 35-й минуте. В этом моменте ему ассистировал Александр Головин.
До этого у Головина не было голевых передач в матчах чемпионата Франции этого сезона. 19 сентября он забивал в ворота «Ниццы».
В Лиге чемпионов Головин набрал гол и передачу за четыре матча квалификации, но там «Монако» не прошел в групповой этап.
В Лиге Европы у Головина был ассист в матче против «Штурма».
Головин – автор гола в матче «Монако» и «Бордо». Перед этим он отдал голевую передачу
Головин травмировался в игре против «Бордо». В этом же матче он забил гол и сделал результативный пас
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