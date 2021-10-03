ПСЖ
Лига 1
Лионель Месси
Неймар
Килиан Мбаппе
Ренн
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл матч Лиги 1. Месси, Неймар и Мбаппе вышли в основе, но голов не забили
вчера, 15:51
«ПСЖ» проиграл «Ренну» со счетом 0:2 в Лиге 1. До этого единственным поражением в сезоне для «ПСЖ» был матч против «Лилля» (0:1). Клубы играли в Суперкубке Франции.
Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе одновременно вышли в составе на игру против «Ренна».
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1. За девять матчей команда набрала 24 очка. «Ренн» временно поднялся на седьмое место – у него 12 очков.
«ПСЖ» ни разу не попал в створ ворот в матче с «Ренном». У Месси еще нет голов и ассистов в Лиге 1
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые