ПСЖ
Лига 1
Лионель Месси
Неймар
Килиан Мбаппе
Ренн
Поделиться:
Комментарии:
0
#ПСЖ #Лионель Месси #Неймар #Лига 1 #Килиан Мбаппе #Ренн

«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл матч Лиги 1. Месси, Неймар и Мбаппе вышли в основе, но голов не забили

вчера, 15:51

«ПСЖ» проиграл «Ренну» со счетом 0:2 в Лиге  1. До этого единственным поражением в сезоне для «ПСЖ» был матч против «Лилля» (0:1). Клубы играли в Суперкубке Франции.

Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе одновременно вышли в составе на игру против «Ренна».

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1. За девять матчей команда набрала 24 очка. «Ренн» временно поднялся на седьмое место – у него 12 очков.

«ПСЖ» ни разу не попал в створ ворот в матче с «Ренном». У Месси еще нет голов и ассистов в Лиге 1

Матч завершен
Ренн
Ренн
Лаборд 45
Тайт 46
2:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Первый гол Месси за «ПСЖ»: пас пяткой от Мбаппе, забил командам Гвардиолы уже в седьмой раз, в конце матча лег в стенку
Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»
Месси-Неймар-Мбаппе впервые вышли за «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Не забили, не выиграли и потеряли Мбаппе с травмой
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ПСЖ
#Лионель Месси
#Неймар
#Лига 1
#Килиан Мбаппе
#Ренн