«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл матч Лиги 1. Месси, Неймар и Мбаппе вышли в основе, но голов не забили

«ПСЖ» проиграл «Ренну» со счетом 0:2 в Лиге 1. До этого единственным поражением в сезоне для «ПСЖ» был матч против «Лилля» (0:1). Клубы играли в Суперкубке Франции.

Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе одновременно вышли в составе на игру против «Ренна».

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1. За девять матчей команда набрала 24 очка. «Ренн» временно поднялся на седьмое место – у него 12 очков.

«ПСЖ» ни разу не попал в створ ворот в матче с «Ренном». У Месси еще нет голов и ассистов в Лиге 1