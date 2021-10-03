ПСЖ
Лионель Месси
Ренн
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#ПСЖ #Лионель Месси #Ренн

«ПСЖ» ни разу не попал в створ ворот в матче с «Ренном». У Месси еще нет голов и ассистов в Лиге 1

вчера, 16:15

«ПСЖ» проиграл «Ренну» со счетом 0:2. В этой игре клуб 13 раз пробил в сторону ворот соперника, но в створ не попал. Игроки «Ренна» били 12 раз – и попали четырежды.

Для Лионеля Месси это был пятый матч в составе «ПСЖ» во всех турнирах. Он забил в ворота «Ман Сити» (2:0) в Лиге чемпионов, но больше результативных действий не имел.

В игре против «Ренна» Месси отыграл все 90 минут. Он попал в перекладину ударом со штрафного в середине первого тайма. Перекладина не считается створом ворот.

«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл матч Лиги 1. Месси, Неймар и Мбаппе вышли в основе, но голов не забили

Матч завершен
Ренн
Ренн
Лаборд 45
Тайт 46
2:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт Лиги 1
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