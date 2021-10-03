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Ренн
«ПСЖ» ни разу не попал в створ ворот в матче с «Ренном». У Месси еще нет голов и ассистов в Лиге 1
вчера, 16:15
«ПСЖ» проиграл «Ренну» со счетом 0:2. В этой игре клуб 13 раз пробил в сторону ворот соперника, но в створ не попал. Игроки «Ренна» били 12 раз – и попали четырежды.
Для Лионеля Месси это был пятый матч в составе «ПСЖ» во всех турнирах. Он забил в ворота «Ман Сити» (2:0) в Лиге чемпионов, но больше результативных действий не имел.
В игре против «Ренна» Месси отыграл все 90 минут. Он попал в перекладину ударом со штрафного в середине первого тайма. Перекладина не считается створом ворот.
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл матч Лиги 1. Месси, Неймар и Мбаппе вышли в основе, но голов не забили
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