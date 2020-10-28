Я сходил на коронавирусную Лигу чемпионов
«Дистанцию соблюдают до входа на стадион. Дальше мешают эмоции»
«Как же достали эти маски!» – главный девиз коронавирусного сезона. На входе на стадион в Черкизове перед матчем «Локо» и «Баварии» возникали толпы и локальные словесные конфликты. Фанаты недовольно пшикали, когда стюарды просили их натянуть маски на нос. Но послушно делали это, потому что против железного «Такие требования, ничего не можем поделать» аргументов нет.
Коронавирусная Лига чемпионов приехала в Москву, когда городская статистика уже много дней подряд переваливала за 4 тысячи заболевших в сутки. Чтобы ЛЧ была, УЕФА ввел специальные правила:
- Максимальная заполняемость трибун – 30% от общего числа (в России).
- Социальная дистанция в метр-полтора – обязательная и необходимая вещь.
- Индивидуальные средства защиты – маска и перчатки – без них никуда.
С дистанцией не получилось. Во-первых, были очереди к турникетам, в которых люди сбивались в густую прямую змейку. Во-вторых, «Локо» устроил горстку мероприятий перед матчем. Люди просто собирались в толпы ради них, не отмеряя расстояние друг перед другом.
Здесь и небольшая дискотека напротив стадиона. И концерт рядом с паровозом.
И очереди рядом с магазинчиками.
В-третьих, перчатки, если они одноразовые, многие сразу стаскивали прямо со входа. Здоровались с друзьями обычным рукопожатием. Но некоторые отбивали кулачки – с иронией.
«Уже соскучился по обычному режиму. Хочется, чтобы без масок и ограничений», – говорит фанат по имени Юрий. – «Я владелец абонемента, поэтому хожу на каждые матчи. Правила социального дистанцирования? Их болельщики соблюдают до входа на стадион. Дальше мешают эмоции».
Торс, толпы, мощный «Локо»
Официальная вместимость стадиона – чуть более 27 тысяч. Фанатские твиттеры «Баварии» писали, что на матч пришли шесть тысяч. На глаз – больше.
Фанаты завелись уже на третьей минуте – Смолов вылетел перед Нойером и пробил головой прямо ему в руки. На «Южной трибуне», где собрался актив, толпа начала прижиматься к центру.
За следующие 90 минут игры было минимум несколько моментов, когда люди плевали на дистанцию ради фанатизма:
- Еще один удар Смолова.
- Выход Зе Луиша, который пожадничал и не отдал на свободного Жемалетдинова.
- Удар Крыховяка, который с огромным трудом перевел на угловой Нойер.
- Гол Антона Миранчука.
- Выход из ворот Гилерме на финальную атаку «Локомотива».
- Потерявший бутсу Зе Луиш. Сначала он не мог ее надеть. Потом долго втаптывал в нее ногу. Еще через некоторое время получилось, но опять снял – даже арбитр сделал замечание.
Все это и еще несколько эпизодов трибуны и с той, и с другой стороны сопровождали оглушительными кричалками.
«***, раздражает эта ***. Как же не везет, какое говно».
Это характерная эмоция. Когда в гости приехала «Бавария». А твоя любимая команда из РПЛ делает из нее плюшевого медвежонка, но не выигрывает в миллиметрах. Величие «Баварии» наблюдалось в детально спроектированных выходах из обороны через пару передач, в вечном прессинге и в мощном давлении.
Величие «Локо» – что даже при таком режиме команда не сдалась и бежала отыгрываться до последних минут. Николич не отступил, даже когда «Бавария» забила второй – просто сначала убрал Смолова, а потом дополнил тандем с Зе Луишем Лисаковичем.
Рыбусь весь первый тайм занимался чем-то отвлеченным, а во второй половине собрался и носился за бедным Паваром. Миранчук обострял. Крыховяк толкался и отбирал. Гилерме выключил режим внезапной паники и ловил почти все летящие в его ворота мячи.
А что делала в этом время «Бавария». Нойер тянул время, Толиссо за 15 минут до конца играл на вынос, а Киммих устраивал толкатню с Зе Луишем.
Другой фанат сказал такое:
«Наверное, такой футбол помогает забыть хотя бы на 90 минут, что есть какой-то коронавирус. Нам 100% нужно беречься. но когда столько эмоций, это просто не получается делать нормально».
Показательно, как на фоне русского пофигизма вели себя представители «Баварии» и немецкие фаны. Первые спокойно рассаживались в пресс-ложе, ответственно оставляя между собой по одному месту = одному метру.
Вторые не доехали до Москвы из-за ограничений и искренне поражались русским фанатам в соцсетях.