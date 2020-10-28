Я сходил на коронавирусную Лигу чемпионов

«Дистанцию соблюдают до входа на стадион. Дальше мешают эмоции»

«Как же достали эти маски!» – главный девиз коронавирусного сезона. На входе на стадион в Черкизове перед матчем «Локо» и «Баварии» возникали толпы и локальные словесные конфликты. Фанаты недовольно пшикали, когда стюарды просили их натянуть маски на нос. Но послушно делали это, потому что против железного «Такие требования, ничего не можем поделать» аргументов нет.

Коронавирусная Лига чемпионов приехала в Москву, когда городская статистика уже много дней подряд переваливала за 4 тысячи заболевших в сутки. Чтобы ЛЧ была, УЕФА ввел специальные правила:

Максимальная заполняемость трибун – 30% от общего числа (в России). Социальная дистанция в метр-полтора – обязательная и необходимая вещь. Индивидуальные средства защиты – маска и перчатки – без них никуда.

С дистанцией не получилось. Во-первых, были очереди к турникетам, в которых люди сбивались в густую прямую змейку. Во-вторых, «Локо» устроил горстку мероприятий перед матчем. Люди просто собирались в толпы ради них, не отмеряя расстояние друг перед другом.

Здесь и небольшая дискотека напротив стадиона. И концерт рядом с паровозом.