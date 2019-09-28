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Федор Смолов
№9
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Смолов забил «Реалу» одним из первых касаний. Больше у него моментов не было
#Федор Смолов
17 февраля, 00:52
Смолов уехал из Испании в Москву (через Минск на частном джете). Иностранные медиа пишут, что «Сельта» против. Наши – что все ок
#Федор Смолов
05 апреля, 22:08
Хватит радоваться отъезду Смолова. «Сельта» – плохой вариант
#Федор Смолов
31 января, 20:42
В «Сельте» есть парень, который боялся одиночества, ел только фрукты и не завязывал шнурки
#Пионе Систо
31 января, 15:12
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
31 января, 01:10
Быстро о «Сельте»: недавно сменила тренера, продала лидера, с нападающими происходит жуть
#Сельта
30 января, 23:17
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января, 23:02
Смолов негодовал после отмененного гола: «Зениту» можно отдать первое место, календарь тоже под них»
#Федор Смолов
28 сентября 2019, 21:48
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