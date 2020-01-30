Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков

Вся карьера Федора Смолова прошла в России. Исключение – сезон-2010/11 в составе «Фейеноорда», но и тогда Смолов еще принадлежал «Динамо». Дальше в его биографии были «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив». В России Смолов становился лучшим бомбардиром РПЛ и прибавлял к статистике постоянные мечты о Европе.

В зимнее трансферное окно чуть не получилось повторение ситуации с «Фейеноордом». «Федор Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», однако «Локомотив» его не отпустил. На этом все и закончилось», – рассказывал главный тренер «Фейеноорда» Дик Авдокаат. В «Фейеноорд» Смолова не отправили, а в «Сельту» вообще отдали в аренду с правом выкупа за 6 миллионов евро. Вот такой итог ситуации.