Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
Вся карьера Федора Смолова прошла в России. Исключение – сезон-2010/11 в составе «Фейеноорда», но и тогда Смолов еще принадлежал «Динамо». Дальше в его биографии были «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив». В России Смолов становился лучшим бомбардиром РПЛ и прибавлял к статистике постоянные мечты о Европе.
В зимнее трансферное окно чуть не получилось повторение ситуации с «Фейеноордом». «Федор Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», однако «Локомотив» его не отпустил. На этом все и закончилось», – рассказывал главный тренер «Фейеноорда» Дик Авдокаат. В «Фейеноорд» Смолова не отправили, а в «Сельту» вообще отдали в аренду с правом выкупа за 6 миллионов евро. Вот такой итог ситуации.
Какие варианты были у Смолова
Смолов рассказывал Савину, что однажды им интересовался «Манчестер Юнайтед». Его агент Герман Ткаченко давал подробности:
- Это было в декабре 2017-го – январе 2018-го.
- Изначально Смолов шел третьим вариантом – сразу за Гризманном и Дибалой.
- Гризманн и Дибала сорвались, но «МЮ» неожиданно подписал Санчеса.
Несколько раз на Федора Смолова выходила дортмундская «Боруссия». Разговоры об этом были еще в 2016 году, когда Смолов играл в «Краснодаре». Тогда в Германии на Смолова претендовал и «Вольфсбург». Вместо клубов Бундеслиги «Краснодар» потом продал Смолова в «Локомотив» за 9 миллионов евро. В переговорах с «МЮ» и немецкими командами фигурировала сумма в 20 миллионов.
Перед чемпионатом мира за Смоловым тоже следили в Европе. Тогда реальным вариантом был «Вест Хэм». «Год назад, перед чемпионатом мира. Я решил не переходить. Жалею ли? Да, жалею. Знать бы прикуп. У меня была травма, болела нога. Прикинул, что мне нужно восстановиться, набрать форму. А тут бы я перешел в другой клуб, в другой чемпионат», – рассказывал Смолов о срыве тех переговоров.
Этой зимой Смоловым интересовался не только «Фейеноорд». Наиболее реальной возможностью был переход в «Эспаньол». У «Сельты» и «Эспаньола» похожее развитие сезона: проблемы с количеством голов и падение на дно таблицы. Только «Эспаньол» вместо Смолова купил из «Бенфики» Рауля де Томаса – форварда с опытом игры в Примере (принадлежал «Реалу», был в арендах).
Еще об одном варианте в Примере заговорили уже в момент ухода Смолова в «Сельту». «Чемпионат» пишет, что Смолов выбирал между «Вильярреалом» и «Сельтой» – и выбрал последних. Факты говорят скорее о нежелании самого «Вильярреала» подписывать Смолова. Команда идет на восьмом месте в Примере, а состав уже усилила подписанием Пако Алькасера из «Боруссии».