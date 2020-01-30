Быстро о «Сельте»: недавно сменила тренера, продала лидера, с нападающими происходит жуть
Федор Смолов до конца сезона ушел в аренду с правом выкупа в «Сельту». В России «Сельта» ассоциируется с Карпиным и Мостовым, когда-то игравшими за нее. Но что это за команда сейчас?
• Команда идет на 18 месте (17 очков после 21 тура). Правда, по качеству игры команда выше – по ожидаемым очкам (по системе xG) «Сельта» должна быть 13-й. Команда плохо действует в штрафных: слабо реализует моменты и пропускает больше, чем должна.
• В ноябре клуб уволил Франа Эскрибу – за плохие результаты. Вместо него пришел Оскар Гарсия. Правда, с новым тренером лучше не стало: одна победа, пять ничьих, три поражения.
• В этом сезоне «Сельта» мало забивает, но лучший игрок команды Яго Аспас стабилен – настрелял семь голов. В прошлом сезоне Аспас стал четвертым бомбардиром Ла Лиги (20 мячей). Достойный партнер для Смолова.
• Недавно из клуба ушел лидер и главный игрок центра поля Станислав Лоботка – «Наполи» заплатил 20 миллионов евро.
• При слабых результатах «Сельта» все равно держит стиль. Она шестая по владению в лиге и пятая по количеству коротких передач за игру. Плюс достаточно смелая: у «Сельты» седьмой показатель по количеству обводок за игру (даже выше «Атлетико»).
Смолову нужно быть осторожнее. Нападающие «Сельты» попадают в неприятные истории
• Денис Суарес вошел в символическую сборную главных разочарований первой половины этого сезона (по версии газеты Marca). Летом он перешел из «Барсы» за 13 миллионов. И играет невзрачно (всего три голевых действия за полгода), а в последние два месяца вообще присел на скамейку.
• В октябре ограбили Яго Аспаса. Воры вынесли часы, деньги и украшения из его дома на общую стоимость около 100 тысяч евро.
• В декабре стало известно, что нападающий «Сельты» Санти Мина (который тоже проводит слабый сезон) предстанет перед судом по обвинению в сексуальных домогательствах. Ох.
• Одна из главных звезд «Сельты» Пионе Систо вообще сходит с ума. Перед чемпионатом мира датчанин стал практиковать нетрадиционные практики – ушел в очищение разума через психологию и питание.
Систо выкладывал в инстаграм истории со странными цитатами. Сел на диету из фруктов, соков, кокосовой воды – и больше ничего не ел. Говорил, что удаляет из организма лишнюю слизь.
На чемпионате мира Систо провалился. Дальше – вылетел из основы клуба. Погрузился в депрессию: у него была постоянная бессонница, он боялся оставаться один. Тренер Данни Оге Харейде перестал вызывать Систо в сборную и говорил, что тот на какое-то время потерян для футбола.
Летом «Сельта» пыталась продать Систо, но не получилось. Он остался в клубе, первую половину сезона либо сидел в запасе, либо выходил в конце матчей. С приходом нового тренера Систо стал выходить в основе и даже забил один гол.
Правда, неизвестно, в каком психологическом и физическом состоянии Систо сейчас. В недавнем матче против «Осасуны» Систо заменили, и он накричал на главного тренера Оскара. Конфликт вроде урегулировали: Систо в наказание отсидел один матч на скамейке, но через тур вышел в основе.