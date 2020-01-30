Быстро о «Сельте»: недавно сменила тренера, продала лидера, с нападающими происходит жуть

• Команда идет на 18 месте (17 очков после 21 тура). Правда, по качеству игры команда выше – по ожидаемым очкам (по системе xG) «Сельта» должна быть 13-й. Команда плохо действует в штрафных: слабо реализует моменты и пропускает больше, чем должна.

• В ноябре клуб уволил Франа Эскрибу – за плохие результаты. Вместо него пришел Оскар Гарсия. Правда, с новым тренером лучше не стало: одна победа, пять ничьих, три поражения.

• В этом сезоне «Сельта» мало забивает, но лучший игрок команды Яго Аспас стабилен – настрелял семь голов. В прошлом сезоне Аспас стал четвертым бомбардиром Ла Лиги (20 мячей). Достойный партнер для Смолова.