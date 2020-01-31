Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
«Сельта» арендовала у «Локомотива» Федора Смолова. Аренда рассчитана до лета 2020 года – как раз до окончания этого сезона. Контракт Смолова с «Локомотивом» заканчивается летом 2022 года, но в сделке с «Сельтой» предусмотрено право выкупа. Об этом рассказал главный тренер «Локо» Юрий Семин, хотя в новости на официальном сайте клуба об этом ничего нет.
Сколько стоит эта аренда?
Информация из телеграм-канала журналиста Сергея Егорова:
- Аренда стоит больше 500 тысяч евро.
- Зарплата Смолова снизится почти на 30%. В «Локо» он получал 3 миллиона евро.
Дополнение от «Чемпионата»: опция выкупа составляет примерно 6 миллионов евро. Transfermarkt оценивает Смолова в 9 миллионов евро.
Почему «Локомотив» отпускает Смолова?
«СЭ» пишет, что у Смолова не сложились отношения с Семиным. Никакого подтверждения этой информации нет, но на изменения в клубе Семин намекал еще зимой. Потом добавлял: «Новая команда не значит, что будет много новых игроков. Я ориентируюсь на то, что должен поправиться Фарфан, который играет огромную роль».
Фарфан в этом сезоне не провел за «Локомотив» ни одного матча в РПЛ. Он травмировался еще в летней игре за сборную. Зато в предыдущие два сезона именно Фарфан играл основную роль в атаке «Локомотива». Сейчас он работает по индивидуальной программе на сборах «Локомотива». Есть шанс, что Фарфан будет готов к возобновлению сезона – для Семина это огромный плюс.
Кто еще остается в атаке «Локо»?
Возвращение Фарфана показывает, что весной «Локомотив» не потеряет в количестве атакующих игроков. Тогда же получит шанс еще и Лука Джорджевич. Он тоже получил тяжелую травму еще в начале чемпионата, поэтому отыграл в этом сезоне только четыре матча чемпионата. Летом Джорджевича купили из «Зенита» за 2,5 миллиона евро, но на старте сезона он был запасным как раз из-за наличия Смолова.
По-прежнему остается в «Локомотиве» и Эдер. В первой части сезона РПЛ он отыграл 14 матчей и забил четыре мяча. Прямо сейчас в атаке «Локомотиве» решают совсем не форварды: Крыховяк накидал уже восемь голов и остается лучшим бомбардиром команды. Зимой Семин думал об усилении атакующей линии. «СЭ» писал, что он продвигал кандидатуру Комличенко, но ее не одобрило руководство «Локомотива».
Что Смолов показал в этом сезоне?
Смолов у Семина играл не всегда. Осенью ему помешала травма, но даже при нормальных кондициях Смолов иногда оставался на скамейке. Всего Смолов отыграл в РПЛ 14 матчей, где забил три мяча, отдал три ассиста и проводил в среднем по 66 минут. Главная проблема – количество и качество голов. Один из трех мячей Смолов забил с пенальти, другой – в разгромном матче с «Уралом» (4:0).
На результаты «Локомотива» Смолов все равно повлиял. Каждый из его трех ассистов был решающим в матчах с близким результатом. Смолов отдавал голевые пасы в играх с «Сочи», «Зенитом» и «Арсеналом». Все эти матчи «Локомотив» выиграл с разницей в один мяч. Куда хуже получилось в Лиге чемпионов – там Смолов отбегал четыре матча вообще без результативных действий.
Интересно, что еще в ноябре Смолов говорил о мечте поиграть в Европе, но явно не настраивался на зимний уход: «Да, она осталась – но не хочу забегать вперед. Уже неоднократно говорил о том, чего хочу – и это не сбывалось. Сейчас я определенно счастлив в «Локомотиве», мне комфортно. У нас очень сильная команда, и я уверен, что нам по силам бороться за победу в чемпионате в этом сезоне. Очень хочу помочь».