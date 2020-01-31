Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?

Кто еще остается в атаке «Локо»?

Возвращение Фарфана показывает, что весной «Локомотив» не потеряет в количестве атакующих игроков. Тогда же получит шанс еще и Лука Джорджевич. Он тоже получил тяжелую травму еще в начале чемпионата, поэтому отыграл в этом сезоне только четыре матча чемпионата. Летом Джорджевича купили из «Зенита» за 2,5 миллиона евро, но на старте сезона он был запасным как раз из-за наличия Смолова.

По-прежнему остается в «Локомотиве» и Эдер. В первой части сезона РПЛ он отыграл 14 матчей и забил четыре мяча. Прямо сейчас в атаке «Локомотиве» решают совсем не форварды: Крыховяк накидал уже восемь голов и остается лучшим бомбардиром команды. Зимой Семин думал об усилении атакующей линии. «СЭ» писал, что он продвигал кандидатуру Комличенко, но ее не одобрило руководство «Локомотива».

Что Смолов показал в этом сезоне?

Смолов у Семина играл не всегда. Осенью ему помешала травма, но даже при нормальных кондициях Смолов иногда оставался на скамейке. Всего Смолов отыграл в РПЛ 14 матчей, где забил три мяча, отдал три ассиста и проводил в среднем по 66 минут. Главная проблема – количество и качество голов. Один из трех мячей Смолов забил с пенальти, другой – в разгромном матче с «Уралом» (4:0).