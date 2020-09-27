«Локо» второй матч подряд тащит одна и та же связка: Смолов + Миранчук

Что можно сказать о Смолове:

В этом матче у него был еще один опасный момент – но в нем Смолов зарядил в перекладину.

Смолов три раза участвовал в опасных контратаках. В одной передержал мяч, защитники ЦСКА вернулись и не дали ему двигаться дальше. В другой просто потерял мяч. В третьей Смолов отдал передачу на Камано, и тот сыграл неудачно.

Для Смолова это третий гол в сезоне. За девять матчей в этом сезоне РПЛ он забил столько же, сколько за 14 в прошлом.

Смолов забил во втором матче подряд – такое у него впервые с августа прошлого года.

В прошлом туре от него пострадал «Тамбов». И там тоже сыграла связка Миранчука и Смолова, и все та же схема: первый отдает голевую передачу, второй забивает.