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#Локомотив #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Федор Смолов #Антон Миранчук #Тамбов #Франсуа Камано #Владислав Игнатьев
«Локо» второй матч подряд тащит одна и та же связка: Смолов + Миранчук
27 сентября, 21:18
«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби – 0:1. Единственный гол забил Федор Смолов. Так это было: сперва пробил Игнатьев. Этот удар вытащил Акинфеев. Но мяч отскочил к Антону Миранчуку – тот, практически не глядя, отдал передачу на Смолова.
Так у «Локо» получился гол. Видео момента:
Что можно сказать о Смолове:
- В этом матче у него был еще один опасный момент – но в нем Смолов зарядил в перекладину.
- Смолов три раза участвовал в опасных контратаках. В одной передержал мяч, защитники ЦСКА вернулись и не дали ему двигаться дальше. В другой просто потерял мяч. В третьей Смолов отдал передачу на Камано, и тот сыграл неудачно.
- Для Смолова это третий гол в сезоне. За девять матчей в этом сезоне РПЛ он забил столько же, сколько за 14 в прошлом.
- Смолов забил во втором матче подряд – такое у него впервые с августа прошлого года.
В прошлом туре от него пострадал «Тамбов». И там тоже сыграла связка Миранчука и Смолова, и все та же схема: первый отдает голевую передачу, второй забивает.
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