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Игорь Акинфеев
№35
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 апр. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
#Евгений Гинер
26 мая, 13:54
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
#Футбол
03 мая, 11:15
Зацените инстаграм итальянской художницы. Тут про любовь к футболу и России
#Футбол
30 апреля, 10:02
Невозможное спасение Акинфеева. Да, опять ногой (!)
#Игорь Акинфеев
08 ноября 2019, 01:45
Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает
#Самуэль Жиго
14 сентября 2019, 18:18
Вы знали, что Игнашевич и Акинфеев не ладят? Десять лет назад они спорили за повязку, а теперь ссорятся в прессе
#Игорь Акинфеев
05 августа 2019, 16:36
РПЛ вернулась: Азмун тащит «Зенит», «Локо» не выстоял против бывших спартаковцев
#РПЛ
02 марта 2019, 21:00