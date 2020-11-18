Игорь Акинфеев
№35
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Возраст
35
Рост
185
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему Акинфеев не вернулся в сборную России на Евро-2020. И звали ли его вообще
#Игорь Акинфеев
28 мая, 18:30
Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
#Гол
12 апреля, 10:19
Россия и Словения – это всегда драма. В Акинфеева летали «ножи» с трибун, скандал с кальянами и куча удалений
#Россия
27 марта, 13:45
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
#РПЛ
18 марта, 00:03
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает
#Юрий Жирков
18 ноября 2020, 19:50
Как же ошибся Акинфеев! Вылетел из ворот – и мимо мяча
#Игорь Акинфеев
26 октября 2020, 23:02
Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках
#Сергей Чепчугов
11 сентября 2020, 15:10
«Локо» и ЦСКА сняли ролики для дня глухих: там звезды говорят языком жестов
#РПЛ
27 сентября 2020, 19:41
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
#Криштиану Роналду
20 августа 2020, 13:59
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
#Евгений Гинер
26 мая 2020, 13:54
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
#Футбол
03 мая 2020, 11:15
Зацените инстаграм итальянской художницы. Тут про любовь к футболу и России
#Футбол
30 апреля 2020, 10:02
Невозможное спасение Акинфеева. Да, опять ногой (!)
#Игорь Акинфеев
08 ноября 2019, 01:45
Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает
#Самуэль Жиго
14 сентября 2019, 18:18
Вы знали, что Игнашевич и Акинфеев не ладят? Десять лет назад они спорили за повязку, а теперь ссорятся в прессе
#Игорь Акинфеев
05 августа 2019, 16:36
РПЛ вернулась: Азмун тащит «Зенит», «Локо» не выстоял против бывших спартаковцев
#РПЛ
02 марта 2019, 21:00