Как Акинфеев насобирал 490 матчей в чемпионате – рекорд России: 6657 дней, 222 сухих игры и больше 50% побед

В матче пятого тура РПЛ ЦСКА – «Ахмат» случился рекорд российских чемпионатов. Игорь Акинфеев вышел на первое место по общему количеству игр.

Это его 490-й матч в РПЛ. Долгое время лидировал Сергей Игнашевич с 489 матчами. Его карьера завершилась в 2018 году после чемпионата мира.

Именно для Акинфеева матч против «Ахмата» складывался проще многих. Соперник оставался вдесятером на 23-й минуте (удалился Харин). ЦСКА победил 2:0, а «Ахмат» даже ни разу не ударил в створ ворот Акинфеева.