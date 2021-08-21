Игорь Акинфеев
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#Игорь Акинфеев #РПЛ #ЦСКА

Как Акинфеев насобирал 490 матчей в чемпионате – рекорд России: 6657 дней, 222 сухих игры и больше 50% побед

час назад

Твиттер ЦСКА

В матче пятого тура РПЛ ЦСКА«Ахмат» случился рекорд российских чемпионатов. Игорь Акинфеев вышел на первое место по общему количеству игр.

Это его 490-й матч в РПЛ. Долгое время лидировал Сергей Игнашевич с 489 матчами. Его карьера завершилась в 2018 году после чемпионата мира.

Именно для Акинфеева матч против «Ахмата» складывался проще многих. Соперник оставался вдесятером на 23-й минуте (удалился Харин). ЦСКА победил 2:0, а «Ахмат» даже ни разу не ударил в створ ворот Акинфеева.

А на игре фанаты заготовили 490 плакатов в честь Акинфеева – как раз со всеми матчами в РПЛ:

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