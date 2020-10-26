Игорь Акинфеев
РПЛ
ЦСКА
Как же ошибся Акинфеев! Вылетел из ворот – и мимо мяча
вчера, 23:02
ЦСКА побил 5:1 тульский «Арсенал», забив красивые голы – у Николы Влашича случилось даже два. Но самым памятным будет гол Луки Джорджевича, потому что серьезно ошибся Игорь Акинфеев.
Он убежал из ворот на перехват, пытаясь помочь Магнуссону в борьбе с Джорджевичем. В итоге форвард «Арсенала» легко убежал от обоих и забил в пустые ворота.
У Акинфеева это юбилейный 650-й матч за ЦСКА.
- 650 – приятная цифра, но никакого рекорда тут нет: Сергей Игнашевич с 541 матчем уже давно позади.
- Всего в карьере матч стал 760-м, если приплюсовать 110 за сборную России.
- Акинфеев проводит 18-й сезон в составе ЦСКА. Ему 34 года.
Момент с Акинфеевым в матче хоть и самый яркий, но на исход повлиять никак не мог. ЦСКА вообще поймал отличный ход в РПЛ: он выиграл шесть из последних семи матчей, разница мячей – 17:4.
Сейчас ЦСКА – второй в таблице РПЛ, от лидирующего «Спартака» он отстает на два очка. До конца первого круга осталось три матча – в гостях с «Ротором», дома с «Ростовом» и «Сочи».
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