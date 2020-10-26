Как же ошибся Акинфеев! Вылетел из ворот – и мимо мяча

ЦСКА побил 5:1 тульский «Арсенал», забив красивые голы – у Николы Влашича случилось даже два. Но самым памятным будет гол Луки Джорджевича, потому что серьезно ошибся Игорь Акинфеев.

Он убежал из ворот на перехват, пытаясь помочь Магнуссону в борьбе с Джорджевичем. В итоге форвард «Арсенала» легко убежал от обоих и забил в пустые ворота.