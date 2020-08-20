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#Криштиану Роналду #Артем Дзюба #Юрген Клопп #Лионель Месси #Неймар #Леброн Джеймс #Алена Косторная #Александр Овечкин #Дэвид Бекхэм #Даниил Квят #Игорь Акинфеев #Усэйн Болт #Алексей Швед
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
20 августа, 13:59
Разработчики приложения Gradient ввели еще одну функцию. Загружаешь фотографию любого человека – тебе показывает его будущее:
- Кем будет.
- Сколько заработает.
- Кем будет его/ее жена/муж.
- Сколько в семье будет детей.
- Страна, в которой состарится.
Усэйн Болт: останется спортсменом и будет все так же много получать
Александр Овечкин: поменяет профессию и потеряет в деньгах
Дэвид Бекхэм: внезапно вернется в футбол
Алексей Швед: уйдет из баскетбола в медицину
Неймар: так и останется футболистом и женится на блогерше
Алена Косторная: уйдет в дизайн и создаст большую семью
Игорь Акинфеев: станет ученым в Таиланде
Леброн Джеймс: станет адвокатом и тоже потеряет большую часть сбережений
Даниил Квят: наверное, в полиции будет штрафовать за превышение скорости
Юрген Клопп: возобновит карьеру футболиста. Какой же он молодой
Криштиану Роналду: ну, тоже неплохая смена деятельности
Лионель Месси: видимо, медицина – не самая прибыльная сфера деятельности и в Швейцарии
Без нас в Gradient побаловался Артем Дзюба. Вот что получилось:
Фото: Xinhua, AFLO, Komsomolskaya Pravda, ZUMAPRESS, Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov, imago-images.de/Global Look Press, инстаграмы Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Комментарии (3)
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20 августа, 16:05
0
Пойду лечиться к Месси
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20 августа, 20:37
1
Какая глупая забава это приложение.
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20 августа, 21:34
0
А у Широкова что? Карьера боксера и старость - дома, епта?
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