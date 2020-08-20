Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн

Разработчики приложения Gradient ввели еще одну функцию. Загружаешь фотографию любого человека – тебе показывает его будущее: Кем будет.

Сколько заработает.

Кем будет его/ее жена/муж.

Сколько в семье будет детей.

Страна, в которой состарится. Усэйн Болт: останется спортсменом и будет все так же много получать

Александр Овечкин: поменяет профессию и потеряет в деньгах

Дэвид Бекхэм: внезапно вернется в футбол

Алексей Швед: уйдет из баскетбола в медицину

Неймар: так и останется футболистом и женится на блогерше

Алена Косторная: уйдет в дизайн и создаст большую семью

Игорь Акинфеев: станет ученым в Таиланде

Леброн Джеймс: станет адвокатом и тоже потеряет большую часть сбережений

Даниил Квят: наверное, в полиции будет штрафовать за превышение скорости

Юрген Клопп: возобновит карьеру футболиста. Какой же он молодой

Криштиану Роналду: ну, тоже неплохая смена деятельности

Лионель Месси: видимо, медицина – не самая прибыльная сфера деятельности и в Швейцарии

Без нас в Gradient побаловался Артем Дзюба. Вот что получилось: