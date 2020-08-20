Криштиану Роналду
Александр Овечкин
Лионель Месси
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Дэвид Бекхэм
Леброн Джеймс
Неймар
Даниил Квят
Усэйн Болт
Юрген Клопп
Алексей Швед
Алена Косторная
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#Криштиану Роналду #Артем Дзюба #Юрген Клопп #Лионель Месси #Неймар #Леброн Джеймс #Алена Косторная #Александр Овечкин #Дэвид Бекхэм #Даниил Квят #Игорь Акинфеев #Усэйн Болт #Алексей Швед

Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн

20 августа, 13:59

Разработчики приложения Gradient ввели еще одну функцию. Загружаешь фотографию любого человека – тебе показывает его будущее:

  • Кем будет.
  • Сколько заработает.
  • Кем будет его/ее жена/муж.
  • Сколько в семье будет детей.
  • Страна, в которой состарится.

Усэйн Болт: останется спортсменом и будет все так же много получать

Александр Овечкин: поменяет профессию и потеряет в деньгах

Дэвид Бекхэм: внезапно вернется в футбол

Алексей Швед: уйдет из баскетбола в медицину

Неймар: так и останется футболистом и женится на блогерше

Алена Косторная: уйдет в дизайн и создаст большую семью

Игорь Акинфеев: станет ученым в Таиланде

Леброн Джеймс: станет адвокатом и тоже потеряет большую часть сбережений

Даниил Квят: наверное, в полиции будет штрафовать за превышение скорости

Юрген Клопп: возобновит карьеру футболиста. Какой же он молодой

Криштиану Роналду: ну, тоже неплохая смена деятельности

Лионель Месси: видимо, медицина – не самая прибыльная сфера деятельности и в Швейцарии

Без нас в Gradient побаловался Артем Дзюба. Вот что получилось:

Фото: Xinhua, AFLO, Komsomolskaya Pravda, ZUMAPRESS, Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov, imago-images.de/Global Look Press, инстаграмы Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Наши эксперименты в Gradient:
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
Комментарии (3)
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Александр Плеханов
20 августа, 16:05

Пойду лечиться к Месси

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vladik12
20 августа, 20:37

Какая глупая забава это приложение.

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попкорный слуга
20 августа, 21:34

А у Широкова что? Карьера боксера и старость - дома, епта?

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#Криштиану Роналду
#Артем Дзюба
#Юрген Клопп
#Лионель Месси
#Неймар
#Леброн Джеймс
#Алена Косторная
#Александр Овечкин
#Дэвид Бекхэм
#Даниил Квят
#Игорь Акинфеев
#Усэйн Болт
#Алексей Швед