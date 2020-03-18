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#Лионель Месси #Футбол #Криштиану Роналду #UFC #Хабиб Нурмагомедов #Конор Макгрегор #фигурное катание #Хоккей #Новак Джокович #Артемий Панарин #Кевин Дюрэнт #Алена Косторная #Плавание #Усэйн Болт #Юлия Ефимова

Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient

18 марта, 20:17

Сейчас, как и полгода назад, в соцсетях популярно приложение Gradient. На этот раз разработчики выкатили функцию, которая определяет этническую принадлежность людей.

Уже поучаствовал «Ростов». Получилась такая подборка.

Мы же прогнали через приложение 10 популярных спортсменов и получили такие результаты.

Лионель Месси: оказывается, у него есть русские корни.

Александр Овечкин: хоккеист из Нидерландов.

Хабиб Нурмагомедов: тут приложение не ошиблось.

Криштиану Роналду: и тут приложение нашло русские корни.

Кевин Дюрэнт: стоп, это уже не смешно.

Конор Макгрегор: шотландец, русский, американец и швейцарец.

Новак Джокович: бразило-аргентинский теннисист.

Усэйн Болт: на 42% русский (!!!)

Алена Косторная: а вот у нее намеков на русские корни нет.

Артемий Панарин: он очень похож на француза.

Юлия Ефимова: в ней все-таки есть что-то русское, но она больше бразильянка. 

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Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Вот что было в прошлый раз:
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
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#Лионель Месси
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#UFC
#Хабиб Нурмагомедов
#Конор Макгрегор
#фигурное катание
#Хоккей
#Новак Джокович
#Артемий Панарин
#Кевин Дюрэнт
#Алена Косторная
#Плавание
#Усэйн Болт
#Юлия Ефимова