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#Лионель Месси #Футбол #Криштиану Роналду #UFC #Хабиб Нурмагомедов #Конор Макгрегор #фигурное катание #Хоккей #Новак Джокович #Артемий Панарин #Кевин Дюрэнт #Алена Косторная #Плавание #Усэйн Болт #Юлия Ефимова
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
18 марта, 20:17
Сейчас, как и полгода назад, в соцсетях популярно приложение Gradient. На этот раз разработчики выкатили функцию, которая определяет этническую принадлежность людей.
Уже поучаствовал «Ростов». Получилась такая подборка.
Мы же прогнали через приложение 10 популярных спортсменов и получили такие результаты.
Лионель Месси: оказывается, у него есть русские корни.
Александр Овечкин: хоккеист из Нидерландов.
Хабиб Нурмагомедов: тут приложение не ошиблось.
Криштиану Роналду: и тут приложение нашло русские корни.
Кевин Дюрэнт: стоп, это уже не смешно.
Конор Макгрегор: шотландец, русский, американец и швейцарец.
Новак Джокович: бразило-аргентинский теннисист.
Усэйн Болт: на 42% русский (!!!)
Алена Косторная: а вот у нее намеков на русские корни нет.
Артемий Панарин: он очень похож на француза.
Юлия Ефимова: в ней все-таки есть что-то русское, но она больше бразильянка.
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