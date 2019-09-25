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#технологии #Криштиану Роналду #Лионель Месси #Хабиб Нурмагомедов #Конор Макгрегор #Александр Овечкин #Артем Дзюба #Евгений Плющенко #Новак Джокович #Хосеп Гвардиола #Леонид Слуцкий #Мария Шарапова #Роджер Федерер #Антон Заболотный #Арьен Роббен #Кобе Брайант #Елизавета Туктамышева #Илья Ковальчук #Майкл Фелпс #Себастьян Феттель #Усэйн Болт
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
25 сентября 2019, 22:30
Приложение Gradient – хит этого сентября. Пользователь загружает свою фотографию, а алгоритм на основе нейросети ищет самую похожую на него знаменитость.
Мы прогнали классных спортсменов из разных видов спорта через программу и выяснили, что:
- Антон Заболотный – почти Бастиан Швайнштайгер
- Хабиб и Конор похожи на актеров – про них уже можно снимать фильм
- Если побрить Илью Ковальчука, получится Арьен Роббен
Лионель Месси – актер Брэд Питт
Криштиану Роналду – нападающий «Спартака» Андре Шюррле
Артем Дзюба – китайский певец Дэн Лунь
Леонид Слуцкий – актер Эдвард Нортон
Антон Заболотный – полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер
Пеп Гвардиола – писатель Лев Толстой
Елизавета Туктамышева – южнокорейская певица Ким Дженни
Илья Ковальчук – экс-полузащитник «Баварии» Арьен Роббен
Кевин Дюрант – Кевин Дюрант
Александр Овечкин – рок-музыкант Чак Берри
Майкл Фелпс – актер Николас Кейдж
Усэйн Болт – актер Уилл Смит
Себастьян Феттель – актер Вин Дизель
Евгений Плющенко – спецагент Эдвард Сноуден
Кобе Брайант – актер Тим Роббинс
Роджер Федерер – экс-полузащитник «МЮ» и «Реала» Дэвид Бэкхем
Новак Джокович – предприниматель Илон Маск
Мария Шарапова – британский политик Тереза Мэй
Хабиб Нурмагомедов – актер Хью Джекман
Конор Макгрегор – актер Том Харди
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