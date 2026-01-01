Усэйн Болт

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Болт заразился коронавирусом. На прошлой неделе у него был день рождения – на вечеринке были Стерлинг и Бэйли
#Усэйн Болт
Все новости
Материалы
Через приложение Gradient узнали, что будет со звездами спорта. Месси станет врачом, Леброн – адвокатом, а Косторная уйдет в дизайн
3
#Криштиану Роналду
3
Американец побил рекорд Болта на 200-метровке. Но оказалось, что он пробежал 185 метров
#Легкая атлетика
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
Однажды Леброн придумал брутальное празднование, которое используют звезды всех видов спорта
#Леброн Джеймс
#Леброн Джеймс
Все материалы