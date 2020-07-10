Легкая атлетика
Усэйн Болт
Ноа Лайс
Американец побил рекорд Болта на 200-метровке. Но оказалось, что он пробежал 185 метров
10 июля, 14:30
Ноа Лайс пробежал 200 метров на турнире Inspiration Games с рекордным временем – 18,9 секунд. До этого быстрее всех в мире эту дистанцию пробежал Усэйн Болт (19,19 с.) Все удивились: комментаторы, спринтер и его брат (он сразу написал в твиттере «Это правда?!»).
Ведь лучшее время Лайса на этой дистанции – 19,5 с.
Оказалось, организаторы дали стартовать ему не с той дорожки. И он пробежал 185 метров, а не 200. Лайс после соревнований сказал:
«Вы не можете так играться с моими чувствами!»
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