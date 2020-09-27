«Локо» и ЦСКА сняли ролики для дня глухих: там звезды говорят языком жестов

27 сентября в мире отмечается день глухих. В этом году в этот день проходит дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Обе команды подготовились к этому событию.

У ЦСКА в соцсетях появился ролик, в котором игроки ЦСКА на языке жестов пригласили всех на стадион, а потом так же исполнили клубный гимн.