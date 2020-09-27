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«Локо» и ЦСКА сняли ролики для дня глухих: там звезды говорят языком жестов
27 сентября, 19:41
27 сентября в мире отмечается день глухих. В этом году в этот день проходит дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Обе команды подготовились к этому событию.
У ЦСКА в соцсетях появился ролик, в котором игроки ЦСКА на языке жестов пригласили всех на стадион, а потом так же исполнили клубный гимн.
«Локомотив» поддержал ЦСКА. Тоже сделал ролик, в котором основной состав на языке жестов объявляют два глухонемых болельщика Александр Демченко и Кубаныч Адишов.
А еще перед матчем капитаны команд Игорь Акинфеев и Ведран Чорлука вышли с клубными майками, на которых названия команд были нанесены на языке жестов. Эти майки будут проданы на благотворительном аукционе, деньги передадут Фонду развития футбола среди инвалидов «Равные возможности»
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