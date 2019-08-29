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Тамбов
Тамбов
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Сайт
www.fc-tambov.ru/
Страна
Россия
Стадион
Спартак
Тренер
Сергей Первушин
С. Первушин
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Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
#Футбол
13 апреля, 09:10
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Мы сыграли в онлайн-квиз про футбол (было кайф!). Противники – «Торпедо», «Ростов» и еще под 80 команд 🧠
#ЧГК
30 апреля, 12:42
«Тамбов» и «Крылья» закрыли мировой футбол – последний большой матч до полного карантина
#РПЛ
16 марта, 21:07
Судью матча молодежек «Тамбова» и «Крыльев» обвиняют в незнании правил. Он остановил матч из-за четырех удалений у «Крыльев»
#РПЛ
15 марта, 16:40
Первый матч Слуцкого в «Рубине»: выпустил в старте четырех новичков, но голов не увидел
#Леонид Слуцкий
01 марта, 16:13
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля, 19:20
«Тамбов» отыграл полсезона в Саранске – в 400 км от дома. Сейчас переезжает в Нижний Новгород – еще на 100 км дальше
#Тамбов
04 февраля, 18:34
У ЦСКА проблемы с обороной. Что именно не так? Где ошибки? Это решит защитник из «Тамбова» – серьезно?
#ЦСКА
29 августа 2019, 12:18
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