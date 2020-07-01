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Матч «Тамбова» и «Зенита» был без зрителей. Зато трансляция шла с шумом – фанатов ЦСКА 🤷🏽♀️
В Нижнем Новгороде неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом:
🦠 Только за последние сутки в нижегородской области выявили 228 новых случаев заражения, что ставит ее на седьмое место по заражениям в России.
❌ Общее число заболевших – почти 18 тысяч (8 423 – в Нижнем Новгороде, 9 286 человек – в муниципалитетах области).
Из-за этого «Тамбов» сыграл домашний матч без зрителей и без журналистов. На всякий случай напоминаем, почему «Тамбов» играет в НН: его домашняя арена в родном городе не позволяет принимать матчи в РПЛ. В начале сезона «Тамбов» играл в Саранске, после зимнего перерыва – уехал в Нижний Новгород.
«Матч ТВ» наложил наложил на трансляцию интершум (на стадионе его никто не слышал) с кричалками болельщиков. Только ошибся и во время матча зрители слышали заряды болельщиков не только «Тамбова» и «Зенита», но и других команд РПЛ.
Были кричалки фанатов ЦСКА.
И даже оскорбительные про «Зенит».
Это не первый фэйл «Матч ТВ» с интершумом после выхода из самоизоляции. В первом домашнем матче «Локо» болельщики активно хейтили руководство. Канал же в трансляции во время скандирования кричалок запускали: «Вперед «Локо».