Матч «Тамбова» и «Зенита» был без зрителей. Зато трансляция шла с шумом – фанатов ЦСКА 🤷🏽‍♀️

В Нижнем Новгороде неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом:

🦠 Только за последние сутки в нижегородской области выявили 228 новых случаев заражения, что ставит ее на седьмое место по заражениям в России.

❌ Общее число заболевших – почти 18 тысяч (8 423 – в Нижнем Новгороде, 9 286 человек – в муниципалитетах области).

Из-за этого «Тамбов» сыграл домашний матч без зрителей и без журналистов. На всякий случай напоминаем, почему «Тамбов» играет в НН: его домашняя арена в родном городе не позволяет принимать матчи в РПЛ. В начале сезона «Тамбов» играл в Саранске, после зимнего перерыва – уехал в Нижний Новгород.