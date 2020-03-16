«Тамбов» и «Крылья» закрыли мировой футбол – последний большой матч до полного карантина

Даже если предположить, что сезон-2019/20 не просто перенесут, а завершат, то для распределения мест последний матч 22-го тура «Тамбов» – «Крылья Советов» был важен: хозяева шли в зоне вылета, их соперники с таким же количеством очков – в зоне стыков.

Но это лишь в том случае, если вопрос о стыках/вылете клубов вообще будет рассмотрен.

Матч проходил в Нижнем Новгороде – домашней арене «Тамбова» весной. Здесь позапрошлым летом Хорватия уничтожила Аргентину, Англия забивала шесть голов Панаме, а Франция оформлялась в полуфинал.

Теперь перед матчем РПЛ он выглядел так: