«Тамбов» и «Крылья» закрыли мировой футбол – последний большой матч до полного карантина
Даже если предположить, что сезон-2019/20 не просто перенесут, а завершат, то для распределения мест последний матч 22-го тура «Тамбов» – «Крылья Советов» был важен: хозяева шли в зоне вылета, их соперники с таким же количеством очков – в зоне стыков.
Но это лишь в том случае, если вопрос о стыках/вылете клубов вообще будет рассмотрен.
Матч проходил в Нижнем Новгороде – домашней арене «Тамбова» весной. Здесь позапрошлым летом Хорватия уничтожила Аргентину, Англия забивала шесть голов Панаме, а Франция оформлялась в полуфинал.
Теперь перед матчем РПЛ он выглядел так:
За разминкой почти никто не наблюдал.
Новый кубок для чемпионов России отправился в тур по городам, но показывать его было почти некому:
«Тамбов» после увольнения Александра Григоряна улучшил результаты, даже обыграл «Ростов» и сыграл вничью с «Краснодаром». У «Крыльев» радости мало – всего пять очков в последних девяти матчах.
Лучший эпизод первого тайма – гол Мелкадзе после мощного удара из-за пределов штрафной. Карпов скинул мяч головой на соперника – очередная голевая ошибка защитника «Крыльев» в сезоне:
Во втором тайме – 2:0 после ужасной ошибки второго центрального защитника «Крыльев» Чернова. Скидывал мяч партнеру и вывел один на один Обухова:
Радость одних:
И грусть других:
А в конце вообще дошло до голевого паса от вратаря Шелии, Килин убежал и забил – 3:0.
Еще была такая картина: на пустом стадионе пели фанаты из Ирака. Ждали выхода первого иракского футболиста в истории РПЛ – Сафаа Хади, который играет за «Крылья». Он дебютировал и в конце чуть не забил.
И вот такая реакция:
«Тамбов» выиграл 3:0 и выскочил из опасной зоны, пихнув туда «Оренбург». В зоне стыковых матчей также «Рубин» со Слуцким. «Крылья» – предпоследние, для «Ахмата» ничего изменилось (последнее место).
Вечером 17 марта в офисе РПЛ состоится заседание Общего собрания клубов. С большей долей вероятности турнир будет приостановлен. А за вариант о полном завершении сезона уже высказался президент «Спартака» Леонид Федун.
Таблица пока замерла вот в таком виде. Запомните ее.