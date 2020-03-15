Судью матча молодежек «Тамбова» и «Крыльев» обвиняют в незнании правил. Он остановил матч из-за четырех удалений у «Крыльев»

Потасовка была не особо серьезная, но после этого судья удалил 4 игроков: 3 у «Крыльев» (Евинова, Нестерова и Молчанова) и 1 у «Тамбова» (Кабахидзе). После этого игра продолжилась.

На 81-й минуте вторую желтую за грубую игру получил Дмитрий Молчанов – на этом судья остановил матч: увел команды в подтрибунное помещение и засчитал техническое поражение «Крыльям».

В чем подвох?

За весь матч «Крылья Советов» увидели перед собой 5 красных карточек: 4 – игроки, 1 – тренер (помощник главного оскорблял судью). Но на поле после последнего удаления в матче было 7 футболистов «Крыльев», что не давало судье право завершать матч техническим поражением.

Это возмутило и главного тренера молодежки «Крыльев» Владимира Кухлевского: «Он увел с поля команды. Вот и все. Я потом спрашивал, почему он так поступил. Никто мне вразумительного ответа так и не дал. Не знаю, как можно доверять таким арбитрам судить матчи. Они просто не знают правил».

Сейчас «Крылья» подадут жалобу на судейство в матче с «Тамбовом». Согласно пункту 3 из статьи 4 регламента проведения матчей молодежных команд РПЛ, недоигранные матчи доигрываются (с сохранением счета – добивка из пункта 4.3.4). При этом, как гласит пункт 5 из той же статьи, решение по доигровке матча принимает КДК.