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Фанаты «Зенита» поют: «Мы все умрем». В Питере болеют коронавирусом 5 человек
14 марта, 17:14
«Зенит» в матче с «Уралом» дежурно и очень легко выносил оппонента – к концу первого тайма уже вел со счетом 4:0. Повод для разговора дали болельщики «Зенита», разместившие на фанатском секторе такой баннер.
Еще один привет от болельщиков коронавирусу также случился в первом тайме – они зарядили кричалку «Мы все умрем». Со стороны это выглядело так:
О ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге и в области:
- 13 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся – 10-летний мальчик.
- Власти Санкт-Петербурга уже запретили массовые мероприятия численностью свыше 1 тысячи человек в период с 16 марта по 30 апреля. С 16 марта введут ограничения до 1000 человек.
- Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти договорились о введении в двух регионах режима повышенной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- 13 марта в Леобласти подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
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