Зенит
РПЛ
Урал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #РПЛ #Урал

«Зенит» знает, как отгружать 7+ голов за матч. Третий раз за последние 10 лет

14 марта, 20:10
Николай Живоглядов

«Зенит» дома уничтожил «Урал» (7:1): Азмун сделал хет-трик, Дзюба оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ (13 голов), Малком забил дебютный гол в Премьер-лиге.

Семь голов в РПЛ от одной команды за матч – аномалия

За последние 10 сезонов в РПЛ одна команда забивала за матч 7+ голов три раза. Вот они:

Сезон-15/16. ЦСКА – «Мордовия» 7:1. Сезон, когда ЦСКА стал чемпионом и когда дважды устроил шоу с «Мордовией». В Саранске случились 6:4, когда ЦСКА отыгрался с 0:3 и победил. В Москве все получилось проще: «Мордовия» в гостях получила семь голов, а забивал даже Игнашевич.

Сезон-14/15. «Динамо»  – «Ростов» 7:3. По ходу сезона «Динамо» забивало пять голов «Амкару», а по итогу залезло в четверку. Дубль Кураньи, хет-трик Кокорина, голы Самба и Джуджака – «Ростов» в гостях отлетел от «Динамо» громче всех.

Сезон-14/15. «Зенит» – «Торпедо» 8:1. Перед этой игрой «Торпедо» проиграло ЦСКА – 1:4. Издевательства в Питере продолжил «Зенит». В матче случилось три дубля – от Кержакова, Рондона и Халка.

За последние 10 лет «Зенит» еще один раз забивал 7+ за матч

Это случилось в августе 2018 года в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, когда «Зенит» дома разнес минское «Динамо» со счетом 8:1 и прошел в следующий этап. Дзюба сделал хет-трик, а Мак за минуту сделал дубль. В первой игре «Зенит» крупно проиграл – 0:4, но это не повлияло на общий результат.

У нас в соцсетях так же много интересного, как голов у «Зенита»
Все фото: Global Look Press / Maksim Konstantinov / Mike Kireev
Но в матче было и грустное
Фанаты «Зенита» поют: «Мы все умрем». В Питере болеют коронавирусом 5 человек
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#РПЛ
#Урал