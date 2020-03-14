«Зенит» знает, как отгружать 7+ голов за матч. Третий раз за последние 10 лет

Семь голов в РПЛ от одной команды за матч – аномалия

За последние 10 сезонов в РПЛ одна команда забивала за матч 7+ голов три раза. Вот они:

Сезон-15/16. ЦСКА – «Мордовия» 7:1. Сезон, когда ЦСКА стал чемпионом и когда дважды устроил шоу с «Мордовией». В Саранске случились 6:4, когда ЦСКА отыгрался с 0:3 и победил. В Москве все получилось проще: «Мордовия» в гостях получила семь голов, а забивал даже Игнашевич.

Сезон-14/15. «Динамо» – «Ростов» 7:3. По ходу сезона «Динамо» забивало пять голов «Амкару», а по итогу залезло в четверку. Дубль Кураньи, хет-трик Кокорина, голы Самба и Джуджака – «Ростов» в гостях отлетел от «Динамо» громче всех.

Сезон-14/15. «Зенит» – «Торпедо» 8:1. Перед этой игрой «Торпедо» проиграло ЦСКА – 1:4. Издевательства в Питере продолжил «Зенит». В матче случилось три дубля – от Кержакова, Рондона и Халка.