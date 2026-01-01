Жасур Жалолиддинов

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Жалолиддинов перешел в узбекский «Андижан». За полгода он побывал в «Локо» и «Тамбове», но не провел ни одного матча в РПЛ
#Жасур Жалолиддинов
Все новости
Материалы
Неловкий трансфер «Локомотива»: миллион евро за парня, который не сыграл ни матча и ушел через полгода
1
#Жасур Жалолиддинов
1
«Локо» заплатил за молодого узбека миллион евро, сразу сдал в аренду (лимит) и, возможно, платит ему зп в новом клубе
#Локомотив
Все материалы